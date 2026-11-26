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رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة»، بشأن إبداء أصحاب مركبات في دبي استغرابهم من قيام بعض هواة ركوب الدراجات الهوائية بالسير على الطرق العامة وسط حركة السيارات، من دون مراعاة المخاطر التي قد يتعرضون لها، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأنها تعمل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي، من خلال الرقابة المشتركة، والتوعية بشأن استخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة، واشتراطات السلامة المرورية، للحد من المخاطر وضمان انسيابية الحركة والسلامة المرورية.

عشوائية

أبدى قراء استياءهم من انتشار الملصقات والإعلانات العشوائية على جدران وواجهات بعض المباني التجارية في مناطق مختلفة بعدد من الإمارات الشمالية، مشيرين إلى أن بعض الأشخاص يستغلون هذه المساحات للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، من دون مراعاة المظهر الجمالي والحضاري للمباني.

ولفتوا إلى أن آثار هذه الملصقات تبقى واضحة على الجدران حتى بعد إزالتها، ما يتسبب في تشويه واجهات المباني والإضرار بمظهرها العام، وناشدوا الجهات المعنية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، وإزالة الإعلانات المخالفة، وفرض الغرامات على المتسببين في هذه الظاهرة.

شاحنات

اشتكى مواطنون ومقيمون من سلوك بعض سائقي الشاحنات على الطرق، لاسيما شارعَي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، مشيرين إلى أن بعض الشاحنات لا تلتزم بمساراتها، وتسير بسرعات عالية، وتتجاوز المركبات، فيما تقترب منها على نحو يثير القلق، ويهدد سلامة مستخدمي الطريق، حتى مع التزام السائقين الآخرين بمساراتهم، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على حركة الشاحنات، ورصد التجاوزات، ومخالفة السائقين غير الملتزمين بالمسارات والسرعات المحددة، مع التشديد على ترك مسافة آمنة بين المركبات، وأكدوا أن الحد من هذه السلوكيات يتطلب تطبيق الإجراءات الرادعة، بما يعزز انسيابية الحركة، ويحمي السائقين من مخاطر التجاوزات والمناورات المفاجئة.

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