رد من بلدية أبوظبي

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن هبوط في شارع الخليج العربي وطريق الشاحنات أبوظبي - العين نتيجة مرور الشاحنات عليه، أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنه بالنسبة لشارع الخليج العربي E20: تمت صيانة الهبوطات والحفر التي تؤثر في السلامة المرورية خلال الشهرين السابق والجاري (مايو ويونيو 2025) على مرحلتين، وحالياً نقوم بالحصول على تصاريح التحويلات المرورية ليتسنى لنا البدء بالمرحلة الثالثة من أعمال الصيانة، مع العلم بأن الطريق E20 تحت التطوير من قبل جهات أخرى في إطار أعمال التوسعة بالاتجاهين، أما بالنسبة لطريق الشاحنات أبوظبي - العين E30 فيرجى العلم أنه تتم صيانة الهبوطات والحفر التي توثر في السلامة المرورية أولاً بأول، إضافة إلى أعمال إعادة تأهيل الطريق.

سلع

طالب متسوقون بتشديد الرقابة على العروض التي توفرها منافذ بيع معروفة في بعض إمارات الدولة، إذ تضم سلعاً غير صالحة أو ذات رائحة سيئة لا تظهر إلا بعد فتحها.

قمامة

لاحظ سكان في مناطق قريبة من كورنيش أبوظبي قيام زوار برمي مخلفات القمامة من المركبات، أو تركها على الأرصفة، ما يشوه المنظر الجمالي للمكان، مناشدين الجهات المعنية تخصيص موظفين يغرمون من يقوم بهذه التصرفات غير الحضارية.

مشاة

شكا سائقون على طريق النهدة، المقابل لمركز صحارى مول، في الشارقة، قيام أشخاص بعبور الطريق بصورة عشوائية تشكل خطراً على حياتهم وربكة للسائقين، على الرغم من وجود معبر للمشاة، معربين عن استيائهم من هذه التصرفات الخطرة، لذا يناشدون الجهات المعنية وضع عقوبات تمنعهم من ذلك.