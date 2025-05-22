

ازدحام

قال سائقون على طريق العين - دبي، وتحديداً من ند الشبا باتجاه دبي، إنهم يعانون الازدحام اليومي والكثيف للمركبات، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر، مشيرين إلى بطء في الحركة المرورية على هذا الطريق، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

«جِيَف»

أفاد مرتادو طريق الفقع - أبوظبي بأنهم يشاهدون بين فترة وأخرى جيف حيوانات على أكتاف الطريق بالقرب من حاويات القمامة، على الرغم من أن الطريق يمر بين العِزَب، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعدّ سلوكاً غير حضاري، لافتين إلى أن مكوث هذه الجيف فترة طويلة يتسبب في انبعاث روائح كريهة، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذه السلوكيات، ووضع حلول مناسبة للحد من هذا الأمر.

باعة

أشار قرّاء إلى أنه تكثر في هذه الأيام سيارات بيع الخضراوات والفواكه في الإمارات الشمالية، خصوصاً على الطرقات القريبة من الأماكن السياحية، مشيرين إلى أنهم يعرضون هذه المنتجات تحت أشعة الشمس، وتالياً تتأثر بحرارة الجو من دون وجود أي اشتراطات لديهم للسلامة الغذائية، فضلاً عن تسببها في عرقلة حركة السير والمرور، وهي تكثر في نهاية الأسبوع، لذا يطالبون بتنظيم حملات تفتيشية للنظر في مصدر هذه المنتجات، ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة الغذائية، لتنظيم هذا النشاط وإخضاعه للرقابة.