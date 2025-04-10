إنارة

طالب مرتادون لشارع «رزين» في العين، الممتد من منطقة القوع باتجاه طريق أبوظبي - العين، الجهات المعنية بتركيب أعمدة إنارة، بسبب الظلمة الشديدة، مشيرين إلى أن الطريق حيوي، ويرتاده كثير من السياح، فضلاً عن السكان المقيمين في مناطق قريبة منه.

سرعات

أكّد سائقون على طريق العين - الوجن في العين أنهم يعانون من قيام سائقين من فئة الشباب بقيادة مركباتهم بسرعات عالية تشكّل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لافتين إلى أنهم يقودونها بطيش وتهور، فضلاً عن التسابق الذي يحدث بينهم، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل، في أيام الإجازات الأسبوعية، وأعربوا عن تخوفهم من أن تسبب هذه التصرفات حوادث مرورية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر بتشديد الرقابة على الطريق، ومنع التسابق عليه، حفاظاً على حياة الشباب ومستخدمي الطريق.

حلول

ناشد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر على الشارع من الجهة المؤدية من الشارقة إلى دبي، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية، لافتين إلى أنهم يضطرون يومياً إلى الانتظار فترات طويلة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم.

إزعاج

يعاني سكان بمنطقة الظيت في رأس الخيمة الأصوات الصاخبة للدرّاجات النارية في شوارع المنطقة، إذ يتسابق أصحابها على الطرقات في أوقات متأخرة من الليل، بطيش وتهور، ما يعرّضهم لحوادث مرورية، ويسبب إزعاجاً مستمراً لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، كما أنه يتسبب في إيقاظ الأطفال من نومهم فزعين.