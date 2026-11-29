موقع الإمارات اليوم - دبي

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): «والإمارات على بُعد أيام من الاحتفال بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، نحمد المولى على نعمة، قيادة مخلصة وحكيمة تدير إحدى أعتى الأزمات بخبرة وحنكة، وأمن واستقرار وثقة راسخة بالمؤسسات، وشعب وفيّ وشريك في صناعة الحاضر والمستقبل بكل ما يحمله من رؤية وطموح. والعالم من حولنا ينظر إلى صمودنا ونهوضنا بتقدير وإعجاب».

وأضاف: «ورغم أننا لا نزال في أتون الأزمة، فإننا نستقبل عيد اتحادنا بثقة تزداد رسوخاً، وتفاؤل يتجدد بمستقبل الإمارات ومسيرتها المباركة».