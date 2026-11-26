عماد الدين خليل - دبي

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموظفين من إدخال بيانات سرية أو مستندات داخلية، تخصّ جهات عملهم، في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة.

واستشهدت الوزارة بدراسة عالمية، كشفت أن واحداً من كل ثلاثة موظفين على مستوى العالم أدخل بيانات عمل حساسة في أدوات ذكاء اصطناعي عامة من دون إدراك المخاطر، مشددة على أهمية حماية المعلومات المؤسسية وعدم مشاركتها عبر هذه الأدوات.

وأوضحت الوزارة، في العدد الأخير من «مجلة سوق العمل»، أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المسارات المهنية للموظفين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية والمهارات التي يتعيّن عليهم اكتسابها لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

ودعت إلى استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد وبناء خطط تطوير مهني مخصصة، خلال دقائق، من خلال «التعريف بالمنصب الوظيفي الحالي للموظف وخبراته، وتعيين الأهداف المهنية للسنة المقبلة، واكتشاف فجوات المهارات وأولويات تطويرها، ومن ثم الحصول على خطة تعلم أسبوعية تتضمن مصادر مناسبة لاكتساب المهارات المطلوبة».

واستعرضت الوزارة تقنية «الضبط الدقيق» (Fine-tuning)، التي تتيح تخصيص نموذج ذكاء اصطناعي قائم وتدريبه على بيانات متخصصة، بهدف تقديم إجابات أكثر دقة وملاءمة لاحتياجات المؤسسة وطبيعة أعمالها.

كما سلطت الضوء على أداة «ElevenLabs» التي تتيح تحويل النصوص والتقارير إلى مقاطع صوتية بأصوات طبيعية، وبلغات متعددة تشمل العربية، مع توفير نسخة مجانية على الموقع elevenlabs.io، بما يتيح الاستفادة منها في تحويل المحتوى المكتوب إلى مواد صوتية.

وفي سياق متصل، حذّر خبيران في التكنولوجيا والأمن السيبراني من تنامي مخاطر تسريب البيانات المؤسسية من قبل الموظفين نتيجة الاستخدام غير المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي العامة، مؤكدَين أن غياب الحوكمة والضوابط الواضحة قد يحوّل هذه التقنيات من أدوات لرفع الإنتاجية وتطوير أداء الموظفين إلى مصدر تهديد لسرية المعلومات وأمن المؤسسات، وشددا على ضرورة أن تضع كل مؤسسة نظاماً لحوكمة الذكاء الاصطناعي يحدد الأدوات المسموح بها مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب الموازنة بين توظيف هذه التقنيات في تطوير المهارات وأتمتة الأعمال، وحماية المعلومات من التسريب والتلاعب.

وأوضح الخبير في الأمن السيبراني، المهندس أحمد الزرعوني، أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً أساسياً من بيئة العمل، لما توفره من إمكانات كبيرة في رفع الإنتاجية وتحليل البيانات وتطوير المهارات واختصار الوقت والجهد، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيف هذه التقنيات والاستفادة منها دون المساس بأمن المعلومات المؤسسية وسريتها.

أحمد الزرعوني: منع الموظفين من استخدام الذكاء الاصطناعي ليس حلاً، والبدائل الآمنة ضرورة.

وقال إن من أبرز الممارسات الخاطئة التي تشهدها بيئات العمل حالياً إدخال بعض الموظفين العقود والاتفاقات والتقارير المالية والمراسلات الداخلية والبيانات الشخصية للعملاء والموظفين في منصات الذكاء الاصطناعي العامة، من دون إدراك أن ذلك قد يعني نقل البيانات إلى أنظمة تقع خارج نطاق السيطرة التقنية والقانونية للمؤسسة.

وأضاف أن سياسات الاحتفاظ بالبيانات واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تختلف من منصة إلى أخرى، بحسب نوع الاشتراك والإعدادات والاتفاقات المبرمة مع مزود الخدمة، موضحاً أن عدم استخدام البيانات في تدريب النماذج لا يعني بالضرورة عدم تخزينها أو معالجتها خارج نطاق المؤسسة، ما قد يعرض الجهات لمخاطر أمنية وقانونية وتنظيمية.

وأكد أن منع الموظفين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ليس حلاً عملياً، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تتمثل في لجوء الموظفين إلى استخدام هذه الأدوات عبر أجهزتهم وحساباتهم الشخصية بعيداً عن الرقابة المؤسسية، وهي ظاهرة تعرف تقنياً باسم «الذكاء الاصطناعي الخفي» (Shadow AI)، الأمر الذي يزيد صعوبة اكتشاف المخاطر والسيطرة عليها.

وشدد على أهمية توفير المؤسسات بدائل آمنة ومعتمدة للموظفين، سواء من خلال الاشتراكات المؤسسية التي توفر ضمانات تعاقدية وتقنية لحماية البيانات، أو عبر استضافة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل البنية التحتية للمؤسسة.

وأكد أهمية توجه المؤسسات نحو أتمتة العمليات المؤسسية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في الأنظمة والبرامج التي يستخدمها الموظفون لإنجاز مهامهم اليومية، بدلاً من ترك الموظف يبحث عن أدوات ومنصات خارجية.

وأضاف أن من التوجهات الحديثة في مجال الأمن السيبراني التي ينبغي للمؤسسات الاهتمام بها «جدران الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي» (AI Firewall)، التي تُشكل طبقة حماية ورقابة إضافية بين المستخدمين والتطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي، سواء كانت هذه النماذج مستضافة محلياً داخل المؤسسة أو تابعة لمنصات ومزودي خدمات دوليين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسات الاستثمار ليس فقط في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً في بناء قدرات الموظفين على التعامل معها وفهم إمكاناتها وحدودها ومخاطرها.

وأكد أن نجاح المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد الأدوات التي توفرها للموظفين، وإنما بقدرتها على دمج هذه التقنيات في عملياتها المؤسسية بصورة آمنة ومنظمة، وتحقيق التوازن بين الأتمتة والإشراف البشري، وبين الابتكار ورفع الإنتاجية وحماية المعلومات، مشدداً على أن الأمن السيبراني لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام التحول التقني، بل يصبح ممكناً رئيساً له وضمانة لاستدامته.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور معتز كوكش، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من العمل اليومي، ويمكن أن يساعد الموظفين على توفير الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منه تتطلب الانتباه إلى طبيعة المعلومات التي يتم إدخالها في أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية أن يكون لدى كل مؤسسة نظام واضح لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، يحدد الأدوات المسموح للموظفين باستخدامها، والبيانات التي يمكن مشاركتها، وآليات الامتثال وإدارة المخاطر، إلى جانب توضيح المسؤوليات المتعلقة بحماية بيانات المؤسسة وخصوصيتها.

الدكتور معتز كوكش: «حوكمة الذكاء الاصطناعي» ضرورة في كل مؤسسة لحماية بيانات العمل.

وقال كوكش لـ«الإمارات اليوم»: «إن الموظف قد يُدخل أحياناً ملفاً أو بيانات تخصّ جهة عمله من دون أن ينتبه إلى أنها تتضمن معلومات سرية أو حساسة»، مشيراً إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتضمن وضع قواعد وإجراءات تنظم استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسة، بما يضمن الاستفادة منها بصورة آمنة ومسؤولة، من دون تعريض معلومات المؤسسة أو حقوق الأفراد للخطر.

وأضاف أن حوكمة الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات، موضحاً أن تطبيقها يشمل تحديد قواعد وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، وطريقة التعامل مع البيانات، والأدوات المسموح بها، وآليات مراجعة الاستخدام والنتائج.

وحذّر من مخاطر التعامل غير المنضبط مع أدوات الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بواقعة واجهها شخصياً، تمثلت في قيام أحد الموظفين بتحميل ميزانية الشركة كاملة، بما تتضمنه من أرقام وتفاصيل، إلى أداة ذكاء اصطناعي، وطلب منها إعداد عرض تقديمي «PowerPoint» لعرضه، معتبراً أن مثل هذا التصرف يمثل خطراً كبيراً على سرية بيانات المؤسسة. وأشار إلى أن المؤسسات يمكنها، في إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي، تحديد الأدوات المسموح باستخدامها ووضع ضوابط على البيانات والملفات التي يمكن إدخالها، كما يمكن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي «AI Agents» تحت إشراف المؤسسة ووفق آليات محددة تتناسب مع طبيعة العمل والبيانات المستخدمة.

ولفت إلى أن بعض المؤسسات قد تختار تقييد أو منع استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تعتمد مؤسسات أخرى أدوات مخصصة وبيئات أكثر أماناً، مؤكداً أن الأساس هو وجود نظام حوكمة واضح ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة ويوازن بين الاستفادة من التقنية وحماية المعلومات.