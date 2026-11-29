وام - دبي

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مقر قيادة الطيران المشترك، حيث تفقّد سموّه سير العمل والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها القيادة، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز جاهزيتها وكفاءتها العملياتية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الدفاعي الشاملة ورفع مستويات أدائها وفق أعلى المعايير المعتمدة.

واستمع سموّه خلال الجولة إلى شرح حول طبيعة المهام والمسؤوليات التي تتولاها قيادة الطيران المشترك، وآليات العمل المتبعة لتنفيذ اختصاصاتها، إلى جانب استعراض أبرز الجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القدرات البشرية والارتقاء بالإمكانات التقنية باقتناء وتوظيف أحدثها وأكثرها فاعلية، بما يكفل تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة وبما يواكب متطلبات العمل الدفاعي ويعزز سرعة الاستجابة لمختلف المهام.

وقد أثنى سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على جهود منتسبي قيادة الطيران المشترك، ودورهم في دعم منظومة العمل الدفاعي وترسيخ المقومات الاحترافية التي تكفل تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، مؤكدا سموّه أهمية مواصلة عمليات التطوير على صعيد الطاقات البشرية والتجهيزات التقنية، بما يضمن استدامة التميز في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.

تأتي الزيارة في إطار حرص القيادة الرشيدة على متابعة سير العمل في مختلف قطاعات وزارة الدفاع، والاطّلاع على مستويات الجاهزية والكفاءة، وتقديراً للجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في أداء واجباتهم الوطنية، وسعيهم المستمر نحو تطوير منظومة العمل الدفاعي وتعزيز قدراتها.

رافق سموّه خلال الزيارة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.