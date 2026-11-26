دبي - الإمارات اليوم

بحثت جمعية دبي الخيرية مع منصة «روبلوكس» العالمية سبل التعاون في تطوير تجارب تفاعلية، تعزّز قيم العطاء والتكافل الإنساني لدى الأجيال الناشئة، وذلك خلال لقاء عقده وفد من الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بوسناد، مع المدير العام لشركة «روبلوكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، محمد أحمد الشيخ، بفندق «ماندارين أورينتال جميرا» في دبي.

وعُقد اللقاء بعد أن أطلقت جمعية دبي الخيرية، أخيراً، لعبتها التفاعلية على منصة «روبلوكس» لتتيح للاعبين، لاسيما الأجيال الناشئة، التعرّف إلى معاني العطاء والتعاون أثناء اللعب، في بيئة تدعمها أدوات الأمان والرقابة الأبوية التي توفّرها المنصة.

وتناول الجانبان سبل الاستفادة من هذه التجربة لتقديم محتوى تفاعلي يواكب اهتمامات اليافعين والشباب ويعرّفهم بالمبادرات الإنسانية، وحضر اللقاء من جانب الجمعية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات، المهندس عادل السويدي، والمدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، ومدير إدارة التكافل المجتمعي والتسويق، محمود سحلبجي.

وفي هذا السياق أكد السويدي أن إطلاق لعبة دبي الخيرية التفاعلية على منصة «روبلوكس» يمثل ركيزة أساسية في رؤية الجمعية للتحول الرقمي والابتكار المؤسسي.

من جانبه قال محمد أحمد الشيخ: «نؤمن في (روبلوكس) بأنه عندما يساعد الطفل زميلًا في لعبة، يكتشف بنفسه معنى التعاون»، مؤكداً أن مبادرة دبي الخيرية، تقرّب معاني العطاء والتكافل من الأطفال بتجربة يمكنهم مشاركتها مع أسرهم.