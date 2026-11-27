مريم فيروز - دبي

أكدت مؤسسات نفع عام فائزة بجائزة «إثراء»، التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجائزة تُمثل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة العمل المجتمعي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر، والارتقاء بمستويات الحوكمة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وشهدت الدورة الثالثة، الحالية، تكريم 27 مؤسسة، أول من أمس، ضمن ثلاث فئات، هي البرونزية والفضية والذهبية، كما ارتقت مجموعة من المؤسسات إلى فئات أعلى مقارنة بالدورات السابقة، في انعكاس لتطور أدائها المؤسسي وتحسّن ممارساتها في العمل المجتمعي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، الدكتور أحمد الهاشمي، إن المؤسسات المكرّمة هذا العام تميّزت بقدرتها على تقديم نماذج نوعية ومبتكرة في العمل المجتمعي، وحرصها على تطوير ممارساتها وتعزيز أثرها الإيجابي والمستدام في المجتمع.

وأضاف أن إنجازات المؤسسات عكست مستوى متقدماً من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة والاستدامة، بما يعزز دور مؤسسات النفع العام شريكاً أساسياً في التنمية المجتمعية، ويسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المجتمعي في دبي.

وأوضح أن التقييم في الدورة الحالية شهد تطوراً في منهجيته، مع تركيز أكبر على قياس الأثر الفعلي للمبادرات والممارسات المؤسسية، إلى جانب تقييم مستويات الأداء والتميز والابتكار، إذ لم يعد التقييم مقتصراً على رصد الإنجازات والمخرجات، بل امتد ليشمل مدى استدامتها وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الأفراد والمجتمع.

بدوره، أكد أمين عام جمعية كشافة الإمارات، الدكتور خليل آل رحمة، أن عدد المنتسبين إلى الحركة الكشفية في الإمارات يتجاوز 10 آلاف منتسب من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على استقطاب الشباب وتمكينهم من تولي أدوار قيادية، بما يسهم في بناء الصفين الثاني والثالث من القيادات الكشفية.

الدكتور خليل آل رحمة: عدد المنتسبين إلى الحركة الكشفية يتجاوز 10 آلاف من مختلف الفئات العمرية.

وقال إن فوز الجمعية بالمركز الثالث ضمن الفئة الذهبية لجائزة «إثراء» ثمرة جهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية والعمل المتواصل لإثراء الحركة الكشفية، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي والأنشطة الكشفية، إلى جانب الوصول إلى مناصب قيادية في المحافل الدولية التابعة للمنظمة الكشفية العالمية.

وأضاف أن الجمعية بدأت تنفيذ خطة جديدة لاستقطاب الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في بناء مستقبل الحركة الكشفية، باعتبارهم عمادها، من خلال منحهم الثقة والمسؤولية لتولي الأدوار القيادية وممارسة الأنشطة الكشفية، مع إتاحة المجال أمام القيادات الأكبر سناً للانتقال إلى دور الرواد.

وأوضح أن الحركة الكشفية تستقبل المنتسبين من عمر سبع سنوات فما فوق، وتضم مراحل عمرية تشمل البراعم في رياض الأطفال، والأشبال في المرحلة الابتدائية، والكشافة في المرحلة الإعدادية، والكشافة المتقدم في المرحلة الثانوية، إلى جانب الجوالة في المرحلة الجامعية، الذين يحملون شعار «خدمة وتنمية المجتمع».

وأشار إلى وجود تعاون كبير بين جمعية كشافة الإمارات ووزارة التربية والتعليم، باعتبار الطلبة والطالبات الرافد الأساسي للحركة الكشفية، لافتاً إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة بين الجانبين.

وأكد أن الحركة الكشفية تطوعية ومفتوحة أمام الجميع من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن الجمعية تهدي هذا الإنجاز إلى جميع المنتسبين والعاملين في الحركة الكشفية بالدولة.

وشدد على أن المحافظة على الإنجاز تُمثل تحدياً لا يقل أهمية عن تحقيقه، معرباً عن تطلع الجمعية إلى تحقيق مراكز متقدمة خلال السنوات المقبلة، من خلال مواصلة جهودها وتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الحركة الكشفية في الدولة.

وكشفت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، زينب راشد الكعبي، أن عدد المستفيدين الذين خضعوا للفحوص لدى الجمعية منذ تأسيسها بلغ نحو 33 ألف شخص، مشيرة إلى أن الجمعية تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم خدمات ومرافق أوسع، تشمل عيادة متخصصة بمساحة أكبر، ومختبراً جينياً متقدماً، ومركزاً للتدريب وتأهيل الخريجين، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف المجتمعي.

وقالت إن فوز الجمعية بالجائزة الفضية ضمن جائزة «إثراء» يؤكد أهمية دورها الوقائي والتنموي في الحد من الأمراض الجينية وتبعاتها، معربة عن مباركتها لمجلس الإدارة، خصوصاً الدكتورة مريم مطر، هذا الإنجاز، وتطلعها إلى الفوز بالجائزة الذهبية في الدورات المقبلة.

وأضافت أن المشاركة في جائزة «إثراء» أسهمت في تسليط الضوء على أهمية توسيع الخدمات وتطويرها، وزيادة توثيق الإنجازات والإحصاءات، لافتة إلى أن الجمعية، التي تمتد مسيرتها إلى 22 عاماً، حققت إنجازات وأثراً مجتمعياً كبيراً، وأسهمت في توفير ملايين الدراهم من ميزانية الدولة، من خلال الوقاية من الأمراض الجينية التي قد تتطلب تكاليف علاجية مرتفعة.

وأوضحت أن تأسيس الجمعية ارتبط بجهود الوقاية من مرض الثلاسيميا، بعد ملاحظة معاناة أعداد كبيرة من المصابين وأسرهم، وما يترتب على المرض من أعباء صحية ومادية، الأمر الذي دفع إلى التركيز على الوقاية بدلاً من الاقتصار على العلاج، من خلال الفحوص المرتبطة بالزواج.

وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت عام 2004، وأسفرت عن تحقيق إنجاز صحي مهم تمثل في تسجيل ولادة آخر طفل مصاب بمرض الثلاسيميا في دولة الإمارات عام 2017، معتبرة ذلك من أبرز إنجازات الجمعية في مجال الوقاية من الأمراض الجينية.

وأكدت أن الجمعية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز توثيق إنجازاتها ونتائجها، مشيرة إلى بدء العمل على إعداد استبيانات خلال العام الجاري، بما يساعد على قياس الأثر بصورة أكثر دقة وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما أكدت مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي، الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، أن فوز الجمعية بالفئة الفضية في جائزة «إثراء» يُمثل محطة نوعية في مسيرتها المؤسسية، وتجسيداً لجهود متواصلة في الارتقاء بمنظومة العمل المجتمعي، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والاستدامة في تقديم الخدمات.

وعزت هذا الإنجاز إلى جهود وتوجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية ورئيسة مجلس الإدارة، وإسهامات عضوات مجلس الإدارة في رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط، إلى جانب جهود مديرات الإدارات والموظفات في مختلف الفروع والأقسام، ضمن منظومة عمل مؤسسية مدروسة.

وقالت إن الجمعية لا تنظر إلى الفوز باعتباره تتويجاً لجهود مضت فحسب، وإنما هو استحقاق لمسؤوليات أكبر وحافز لمواصلة التطوير، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والانتقال من تقديم البرامج والخدمات إلى صناعة أثر مجتمعي عميق ومستدام.

وكشفت أن مؤشرات الأداء خلال عام 2025 سجلت نسبة رضا المتعاملين 85%، ونسبة تمكين المهارات 79%، ونسبة رضا الموظفات 87%.

وأضافت أن الارتقاء من الفئة البرونزية إلى الفضية يعكس طموح الجمعية وقدرتها على تطوير أدواتها وممارساتها المؤسسية ومواكبة التوجهات التنموية لإمارة دبي، من خلال استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2027-2030، التي تعتمد على إدارة التغيير بالتمكين على مختلف الأصعدة.

وأوضحت الفلاسي أن الفوز سينعكس على نوعية الخدمات والبرامج المستقبلية من خلال توظيف الخبرات المكتسبة ونقلها إلى الآخرين، وتمكين الشركاء الاستراتيجيين من المشاركة في التنفيذ، وتطوير منظومة الخدمات بحيث يكون الأثر المحقق في حياة المستفيدين المعيار الأساسي للنجاح، وليس عدد البرامج والفعاليات المنفذة فحسب، وأشارت إلى أن الجمعية تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى ابتكار برامج نوعية تستجيب للاحتياجات المتجددة للمرأة والأسرة، وتطوير الخدمات الاستشارية والتوعوية والوقائية في المجال الأسري، وتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات المؤسسية للوصول إلى شرائح مجتمعية أوسع، وتطوير أدوات قياس الأثر المجتمعي ومؤشرات جودة الخدمات، واستشراف التحديات المجتمعية وتصميم برامج استباقية لمعالجتها.

وأكدت أن الانتقال من الفئة البرونزية إلى الفضية لم يكن وليد جهد آني، بل ثمرة مسيرة متكاملة من التطوير والتحسين المؤسسي، وإعادة النظر في منهجيات العمل، والارتقاء بمستوى الحوكمة وجودة المخرجات، وتعزيز استدامة المبادرات المجتمعية.

واستعرضت أبرز المبادرات التي أسهمت في ارتقاء الجمعية إلى الفئة الفضية، وفي مقدمتها مبادرة العرس الجماعي، التي تستهدف دعم الاستقرار الأسري وتيسير الزواج وتكوين أسر مستقرة، حيث شهدت إقامة 13 عرساً خلال عام 2025، بواقع 106 ساعات تأهيلية وستة برامج تمكينية، كما تتم متابعة الأسر الناشئة بعد الزواج لتحديد معوقات الإنجاب والعمل على علاجها، تأكيداً لتوجهات الدولة في تعزيز الإنجاب باعتباره ثروة بشرية أساسية للتنمية.

وأضافت أن مبادرة «كبار الدار» تعزز مكانة كبار المواطنين وترسخ قيم الوفاء والتواصل بين الأجيال، ونفذت 10 فعاليات بواقع 35 ساعة، واستهدفت 240 مستفيداً، وجمعت بين التوعية المجتمعية والتمكين الرقمي. كما نفذت الجمعية مبادرة «تحديات تصنع الفرق»، التي تجسد أهمية التمكين وتنمية القدرات، من خلال أربعة برامج امتدت إلى 49 فرداً من ذوي الهمم، وحققت نسبة رضا بلغت 92%.

وأشارت إلى أن «جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تُمثل إحدى المبادرات، التي تستثمر في الطاقات الإبداعية للأجيال الناشئة، وشهدت تنفيذ 26 فعالية، وزيادة إقبال المواطنين بنسبة 34%، وارتفاع عدد المشاركين في الفعاليات والجوائز بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وأكدت أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات تكمن في تكاملها لخدمة الأسرة بمختلف أجيالها، وقدرتها على ترجمة الأهداف الاستراتيجية للجمعية إلى نتائج مجتمعية ملموسة.

وحول دلالة الفوز في عام الأسرة 2026، قالت الفلاسي إن هذا الإنجاز يكتسب عمقاً وطنياً خاصاً، فالأسرة ليست محوراً مستحدثاً في برامج الجمعية، وإنما هي جوهر رسالتها ومرتكز رؤيتها وغاية مسيرتها التنموية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وأضافت أن هذا التتويج يعزز مكانة الجمعية شريكاً فاعلاً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة ومعتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، وقادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل بوعي واقتدار.

وأشارت إلى أن الفوز يضاعف مسؤولية الجمعية تجاه تطوير منظومة متكاملة من البرامج التي تُعنى بالتأهيل للزواج، والاستقرار الأسري، والتربية الوالدية، والاحتواء العاطفي للأبناء، وتعزيز الروابط بين الأجيال، وتمكين المرأة من أداء دورها التنموي والأسري.

وأكدت أن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأعمق أثراً والأطول بقاءً في مسيرة الأوطان، وأن قوة المجتمعات لا تُقاس بمنجزاتها المادية وحدها، بل بمتانة نسيجها الأسري ورسوخ قيمها وقدرتها على إعداد أجيال تحمل إرث الوطن وتصون مكتسباته.

وقالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، إن مستقبل العمل الاجتماعي لا يعتمد على الاستجابة للتحديات فحسب، بل على القدرة على استشرافها وتطوير حلول استباقية ومستدامة لمواجهتها.

وأضافت أن حصول المؤسسة على الجائزة الفضية ضمن جائزة «إثراء» يؤكد أهمية النهج المؤسسي الذي تتبناه، والقائم على الحوكمة والابتكار وقياس الأثر المجتمعي والتطوير المستمر.

شيخة المنصوري: حصول «دبي لرعاية النساء والأطفال» على الجائزة يؤكد أهمية نهجها المؤسسي.

وأعربت عن اعتزازها بهذا التقدير من هيئة تنمية المجتمع، الذي يُشكل حافزاً لمواصلة الطموحات نحو مستويات أعلى من التميز والريادة، وتعزيز إسهامات المؤسسة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.

وأهدت هذا الإنجاز إلى فريق عمل المؤسسة وشركائها، الذين يسهمون في تحويل رؤيتها المؤسسية إلى أثر إنساني ملموس ومستدام.

من جانبها، قالت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، إن فوز الجمعية ضمن الفئة الذهبية لجائزة «إثراء» يؤكد أثرها في المجتمع، ويُشكل خطوة محورية نحو تضمين التحول الرقمي في خدماتها وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة حماية الطفل.

موزة الشومي: «الإمارات لحماية الطفل» تعتزم زيادة عدد المتطوعين لتعزيز مشاركة المجتمع.

وكشفت أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 27 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الجمعية تعتزم زيادة عدد المتطوعين لديها، بما يعزّز مشاركة أفراد المجتمع في جهود حماية الطفل، ويرسّخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.