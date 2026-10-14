القرقاوي يُطلق 3 مبادرات عالمية لتحويل فرص المستقبل إلى مشاريع قابلة للتنفيذ

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، محمد عبدالله القرقاوي، إطلاق 3 مبادرات عالمية تستهدف تحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين الخدمات وجودة الحياة في المدن، وتسليط الضوء على القيادات الشابة القادرة على إحداث تحولات كبرى.

وقال القرقاوي، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، إن المبادرات الجديدة تمثل انتقالاً من مرحلة استشراف المستقبل ومناقشته إلى العمل على صناعته، وتعزيز الشراكات القادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة، بما يحقق أثراً يمتد إلى الأجيال المقبلة.

وأوضح أن المبادرة الأولى تتمثل في إنشاء المركز العالمي لفرص المستقبل، بشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد، بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها مليون دولار، تستهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في المدن.

وأضاف أن المبادرة تستهدف مشاركة أكثر من 10 آلاف من صناع التغيير العالميين من 150 دولة، على أن يُعلن الفائزون خلال اجتماع مقبل في عام 2027، لافتاً إلى أن نجاح مدينة واحدة في تطوير حلول مبتكرة يمكن أن يشكل نموذجاً تستفيد منه مئات المدن حول العالم.

وتتمثل المبادرة الثالثة في إطلاق «Future 20»، التي تستهدف تسليط الضوء على 20 قائداً دون سن الثلاثين، ممن يمتلكون القدرة على إحداث تحولات كبرى والمساهمة في صناعة المستقبل.

وأكد القرقاوي أهمية تحويل الشراكات إلى عمل، والفرص إلى إنجازات، بما يعزز قدرة القيادات والمؤسسات على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات.