حمدان بن محمد يعلن نجاح أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي نجاح أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة “جوبي أفييشن”، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل…".

وتابع سموه قائلا :"إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم ملامح التنقل الحضري المستدام والصديق للبيئة، ويأتي هذا المشروع النوعي في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار وتوظيف أحدث التقنيات".

وأضاف سموه : "والقادم دوماً أجمل في وطننا".