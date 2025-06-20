"الداخلية" تحبط محاولة لترويج المخدرات داخل الدولة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إحباط محاولة لترويج الأقراص المخدرة داخل الدولة، بعد أن رصدت فرق مكافحة المخدرات الميدانية نشاطاً مشبوهاً لشخصين من جنسية عربية، أكدت التحريات ارتباطهم بشبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، إن الأجهزة تمكنت من مداهمة موقعين أحدهما لتخزين الأقراص المخدرة أثناء قيام المتهمين بتفريغها وإعدادها للترويج داخل الدولة بعد أن وصلت الشحنة عبر أحد موانئ الدولة من مدينة هامبورغ الألمانية، وموقعاً آخراً ضُبط فيه مُعدة بناء ميكانيكية (حفار) مخبأة فيه كمية أخرى.