قرقاش: تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران عميقة.. والحكمة والمسؤولية تقتضي وقفها فوراً
قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة في تدوينة على منصة "إكس": "الهجوم الإسرائيلي على إيران، والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها".
وأضاف قرقاش، "الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فوراً، والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news