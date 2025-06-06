أحمد بن محمد يهنئ الإمارات حكومة وشعبا والمقيمين عليها بعيد الأضحى

قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الإمارات حكومة وشعبا، وكل المقيمين على أرض الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وشعبنا الكريم، وكل المقيمين على أرضنا الطيبة والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعساكم من عواده".