محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه حجاً مبروراً لحجاج بيت الله الحرام.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً .. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام".