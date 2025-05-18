«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميزاً للمركبات

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات:

H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z في المزاد الإلكتروني رقم 79 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني غداً، لمدة خمسة أيام، بينما ينطلق المزاد الاثنين المقبل.

وحدد المزاد اشتراطات وإجراءات للمشاركين، تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة خمسة آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، يتم دفعها في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة)، إضافة إلى إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae..