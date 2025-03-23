مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، لتعزيز ريادة دبي في تحقيقها للعدالة القضائية".

وأضاف سموه: "ترتكز الاستراتيجية على مؤشرات أداء ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير بيئة قضائية متقدمة تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان عدالة ناجزة، وكفاءة في الإنجاز، وتجربة متعاملين أكثر سهولة ومرونة".

وتابع سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل العمل على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء، تماشياً مع طموحات دبي لتكون دائماً المدينة الأفضل عالمياً للحياة والعمل والاستثمار".