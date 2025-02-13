مكتوم بن محمد: دبي توفر منصة مثالية للشركات العالمية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، أوليفييه بلوم.

تم خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال «القمة العالمية للحكومات 2025» في دبي، مناقشة مجمل أعمال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية وإدارة الطاقة والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، وآفاق تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات، علاوة على تطلعات الشركة لأعمالها في المنطقة.

كما جرى استعراض رؤية الإمارات للمستقبل، وسعيها إلى أن تكون في طليعة دول العالم في مجال البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، مع حرصها على بناء وتوثيق شراكات استراتيجية فعّالة مع أهم المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة من أمثال شنايدر إلكتريك، بما يدعم الأهداف الطموحة للدولة في مجال تطوير البُنى التحتية وتنمية الصناعات الذكية، وكذلك في مجال كفاءة الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، ودولة الإمارات بصفة عامة، توفر منصة مثالية وبيئة داعمة للشركات العالمية، تُمكنها من تنمية أعمالها، وتوسيع نطاق عملياتها سواء على مستوى المنطقة أو خارجها، لافتاً سموّه إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تركز على تحفيز الابتكار، وتشجيع الأفكار الخلّاقة، سعياً إلى تأكيد إسهام الدولة في قيادة التميّز التكنولوجي العالمي، وتحقيق الريادة في مجال التحوّل الرقمي.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر.

يُذكر أن شركة شنايدر إلكتريك تأسست عام 1836، وتقدم خبرات عالمية متميّزة في مجال الكهرباء والأتمتة والرقمنة للصناعات الذكية، والبنية التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والذكاء الاصطناعي والمباني الذكية، وتضم الشركة طاقم عمل ضخماً يناهز قوامه 150 ألف شخص حول العالم، بينما يتجاوز عدد شركائها المليون شريك، لدعم أعمالها وخدمة عملائها في أكثر من 100 دولة.