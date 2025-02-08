محمد بن زايد يمنح 10 من سفراء الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 10 من سفراء الدولة في الخارج وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً لدورهم المحوري في بناء علاقات تعاون وشراكات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، بين دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة. ويأتي هذا التكريم بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً للمبادرات والجهود الرائدة للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة بالخارج، في ترسيخ دعائم علاقات اقتصادية وتجارية متنامية ومتطورة، مع الدول التي يعملون فيها، وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وزيادة نسبة صادرتها إلى الخارج.

وقلّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفراء الأوسمة، على هامش أعمال الدورة الـ19 لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، واختتم أعماله الخميس الماضي.

وضمت قائمة الحاصلين على الوسام، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أحمد وهيب معز أحمد العطار، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة، وسفير الدولة لدى جمهورية الهند الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، وسفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان محمد مراد البلوشي، وسفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، الدكتور محمد سعيد العريقي، وسفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، محش سعيد الهاملي، وسفير الدولة لدى دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله خلفان بالهول. وأعرب سموه عن تقديره وامتنانه العميق لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه غير المحدود للدبلوماسية الإماراتية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى فرق العمل في السفارات كافة، على جهودهم لتعزيز سمعة ومكانة دولة الإمارات المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستة من الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة.

وفازت في فئة رئيس البعثة الدبلوماسية المتميز، سفيرة الدولة السابقة لدى لاتفيا، حنان خلفان العليلي، وفي فئة البعثة الدبلوماسية المتميزة، سفارة الدولة في الرياض، والبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسفارة الدولة في بيونس آيريس، و‏سفارة الدولة في هراري، والقنصلية العامة للدولة في أربيل.

حضر التكريم وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومساعدو وزير الخارجية، ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة.

إلى ذلك، استعرض المشاركون في ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، في اليوم الختامي لأعماله، القضايا الجيوستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي ورؤية دولة الإمارات تجاهها، والتحديات العالمية، والفرص أمام سياسة دولة الإمارات في 2025.

وناقش الملتقى على مدار أربعة أيام من خلال 18 جلسة نقاشية وأربع ورش عمل، سبل دعم قضايا السلام والأمن، وتعزيز نهج بناء الجسور، وتحفيز التقدّم الاقتصادي والاستثماري، واستراتيجيات بناء مستقبل واعد عبر تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والتكنولوجيا الناشئة، وتطوير التعاون والشراكات الدولية في العديد من المجالات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، للحفاظ على مكانة الإمارات الرائدة وتدعيمها.

وتحدث ضيف شرف الملتقى، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» إريك شميت، عن تأثير الابتكار التكنولوجي في العالم، والفرص الكامنة في هذا القطاع الحيوي.

وشكّل ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية بشكل سنوي، وحمل هذا العام عنوان: «الدبلوماسية الإماراتية: تحقيق السلام والنمو والازدهار العالمي»، فرصة مهمة للتفاعل والحوار، وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة، وسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج.