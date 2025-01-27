صربيا: «تحدي الإمارات» يسهم في قياس القدرات أمام أفضل الوحدات الشرطية في العالم

أكد فريق الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب في دولة صربيا (SAJ)، المشارك في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، أن التحدي يسهم في الارتقاء بالقدرات العسكرية والشرطية للفرق التكتيكية والوحدات الخاصة أمام أفضل الوحدات التخصصية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المنافسة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أصبح حدثاً كبيراً ومهماً للفرق التخصصية المشاركة فيه.

وقال الفريق، في بيان صحافي، أمس، صادر عن شرطة دبي، إن «المنافسة في هذا الحدث كبيرة جداً، ويُعدّ شرفاً وسعادة كبيرة لفريقنا للمشاركة فيه، حيث نقيس قدراتنا أمام أفضل الوحدات في العالم، والمنافسة أصبحت أكثر جدية في التحدي».

وأضاف الفريق أن «استعداداته لهذه المنافسة مكثفة وتتم بشكل يومي، وتشمل الاستعدادات النفسية والبدنية، والتدريبات على الرماية، كما أن المشاركة في هذه المنافسة مفيدة للغاية، حيث يطور الأفراد لياقتهم البدنية والذهنية، خلال فترة التحضير وأثناء المنافسة نفسها، كما يتمرّنون على الإجراءات التكتيكية التي يمكن استخدامها في عملهم المستقبلي وفي المواقف الواقعية»، وأكد الفريق أنه أجرى تغييرات كبيرة في الاستعدادات للمشاركة هذا العام، مقارنة بالظهور السابق، حيث أصبح هناك تركيز أكبر على التفاصيل الدقيقة وكسب النقاط، مبيناً أن كل عام من المشاركة في هذه المنافسة يمثّل قصة تحدٍ، وكل عام يجلب مزيداً من الخبرة.

وأوضح الفريق أن أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها فريق وحدات التدخل السريع للتعامل بفاعلية مع العمليات عالية الخطورة، يتمثّل في ضرورة أن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة، وأن يكون قادراً على إيجاد الحلول لإتمام المهمة، ويجب أن يفهم كل فرد في الفريق دوره، ويكون مستعداً بدنياً ونفسياً.