تغطية مباشرة لإطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الموعد الرسمي لإطلاق القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، "محمد بن زايد سات"، اليوم في تمام الساعة 10:49 مساءً بتوقيت الإمارات.

تتم عملية الإطلاق من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس".

ويمثل "محمد بن زايد سات" خطوة متقدّمة في مسيرة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، حيث تمّ تطوير القمر الاصطناعي بالكامل بأيدي خبراء إماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء.