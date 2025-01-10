13 ميزة جديدة في تطبيق «روت» لتعزيز تجربة المستخدم

حدّثت هيئة النقل في عجمان تطبيق «روت»، وهو تطبيق ذكي لطلب مركبات الأجرة في الإمارة، بهدف تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور، إذ يتيح التطبيق إجراء حجز المركبات بسهولة، كما تم دمج خرائط «غوغل» كنظام خرائط أساسي لتوفير مواقع محفوظة تسهل العثور على الوجهات المطلوبة، مع تحسين وضوح المناطق التي يغطيها التطبيق لتيسير التنقل.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن التحديثات الجديدة للتطبيق تشمل ميزات متقدمة، مثل إظهار المركبات القريبة من موقع الاستلام، ما يمكّن المستخدمين من تقدير وقت وصول المركبة، كما تم تحسين واجهة المستخدم لتكون أكثر حداثة وسهولة، ما يضمن تجربة مريحة وسلسة.

وأضافت الهيئة ميزة الدردشة الفورية التي تتيح للمستخدمين التواصل مباشرة معها، للحصول على دعم سريع، كما تم تحسين خاصية تتبع المركبات المباشرة، حيث يمكن للمستخدمين معرفة موقع المركبة بدقة قبل وأثناء الرحلة، إضافة إلى تقييم الخدمة وتقديم الملاحظات لتحسين جودة الخدمة وزيادة رضا المستخدمين، وذكرت أنه من المقرر إطلاق تحديثات إضافية خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تشمل ميزة الطوارئ (SOS) التي تمكّن الركاب من إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني، تلقائياً، إلى جهات الاتصال الطارئة، تتضمن تفاصيل الرحلة والمركبة، ما يعزز الأمان، كما تم توفير خيار الدفع بالبطاقات البنكية لتيسير عملية الدفع، وإضافة ميزة إعادة حجز الرحلات المفضلة من السجل بنقرة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق يتيح الآن الإبلاغ عن العناصر المفقودة بسرعة وسهولة، إضافة إلى دعم ثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردية.