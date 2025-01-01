محمد بن راشد: دبي مدينة العالم..

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"دبي مدينة العالم …

36 موقع لاحتفالات دخول العام الجديد ..

عاشها الملايين من السياح والمقيمين والمواطنين ..

ونقلوها لأهلهم وأحبابهم في 190 دولة حول العالم تنتمي لها هذه الجنسيات .

كانت الاحتفالات نموذجاً عالمياً للتعايش .. والتسامح .. والتحضر .. نهنىء الجميع بالعام الجديد .. ونشكر جميع من حضر وتفاعل وشاركنا احتفالاتنا من جميع دول العالم..

وشكر خاص للجنة تأمين الفعاليات التي تضم 55 جهة حكومية وساهمت باحتفالات آمنة .. وانسيابية .. ومشرفة .. تليق باسم دبي والإمارات . كل عام والجميع بخير .. وكل عام والإمارات دولة ترحب بالعالم .. وتمثل نموذجاً مشرفاً للعالم ."