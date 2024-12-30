81 مليون درهم حصيلة المزاد العلني الـ 117 لأرقام اللوحات المميزة بدبي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ117 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، 81 مليوناً و178 ألف درهم، الذي جرى في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، أول من أمس.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في بيان صحافي، أمس، إن هذه الحصيلة تمثل الإيراد المالي الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة في الهيئة منذ انطلاقها.

وحقق الرقم (BB55) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ بستة ملايين و300 ألف درهم، تلاه الرقم (AA21) بستة ملايين و160 ألف درهم، والرقم (BB100) بخمسة ملايين درهم، والرقم (BB11111)، بأربعة ملايين و210 آلاف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات (AA-BB-K-O-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنها تتبع، خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة، وتستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

. 90 رقماً مميزاً طرحتها «الهيئة» في مزادها العلني، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية.