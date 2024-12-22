حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف اصطناعية لطفل من غزة

تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتقديم أطراف اصطناعية للطفل الفلسطيني محمد سعيد شعبان، البالغ سبع سنوات، بعدما فقد قدميه ويده اليمنى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وانتشرت قصة محمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو تحدثت فيه والدته عن مأساة طفلها، الذي ظهر في بعض المشاهد وهو يحبو أمام خيمة ذويه باستخدام يده فقط، محاولاً مشاركة أشقائه وأقرانه اللعب.

وشهد الفيديو تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً إلى قسوة مشاهده.

وقالت والدة محمد في الفيديو، إن احتياجاته تزداد كلما كبر في العمر، وإنها تجد صعوبة بالغة في تلبية متطلباته.

كما تحدثت عن حلم ابنها الوحيد، وهو الحصول على أطراف اصطناعية، حتى يكون كسائر الأطفال، وهو الحلم الذي تكفّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتحقيقه له للتخفيف من معاناته، والإسهام في رسم ابتسامة أمل على وجهه.