"طرق دبي" تُخَفِّضُ تعرفة خدمة "حافلات تحت الطلب" في منطقة الخليج التجاري ابتداءً من اليوم 20 ديسمبر الجاري

تُطلِقُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تخفيض تعرفة خدمة (حافلات تحت الطلب) ابتداءً من اليوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري في منطقة الخليج التجاري وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي مما يعزز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتشجيع المزيد من السكان والزوار على استخدام هذا النوع من الحافلات، التي تمتاز بسرعتها ودقة مواعيدها.

وتفصيلا قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "بالرغم من ارتفاع الطلب على هذه الخدمة في منطقة الخليج التجاري، فإن الهيئة قررت تخفيض التعرفة لتصبح (درهمين) بدلا من (5) دراهم ليستفيد من هذه الخدمة المزيد من شرائح المجتمع، كما أننا نسعى إلى توسيع نطاق الخدمة لتغطي (10) مناطق مع نهاية النصف الأول من العام 2025 من خلال (41) حافلة."

وأضاف شاكري: "ستسهم مبادرة تخفيض تعرفة خدمة (حافلات تحت الطلب) بمنطقة الخليج التجاري في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والمساهمة في تخفيف الازدحام، مؤكداً على أن الخدمة ستشهد إقبالاً أوسع من قبل مستخدمي وسائل النقل الجماعي لاسيما أن تخفيض التعرفة يشمل منطقة حيوية مهمة إضافة إلى إتاحة فرصة التنقل بين منطقتين متجاورتين، بما يخدم التكامل في شبكة المواصلات العامة ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان".

وأوضح شاكري أن مبادرة (حافلات تحت الطلب) تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب من خلال التطبيق الذكي: (Dubai Bus On Demand) القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، ودفع تعرفة التنقل، مؤكداً أن الخدمة توفر حلاً مبتكراً لرحلات الميل الأول والأخير بين منطقة سكن المتعاملين وأقرب محطة لوسائل النقل الجماعي.