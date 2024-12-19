أحمد بن محمد: كل عام وقطر في رفعة وتألق

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة يومهم الوطني».

وأضاف سموه: «نجدد فخرنا بالإنجازات القطرية، ونسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعزز روابط الأخوة التي تجمع قادتنا وشعبينا.. كل عام وقطر في رفعة وتألق وعز».