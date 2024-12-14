خلال 10 دقائق.. «إقامة دبي» تنهي مشكلة سفر «الرجل الحديدي» 

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشكلة كادت تعرقل سفر الرياضي خليفة الدرمكي للمشاركة في فعالية رياضية خلال 10 دقائق، بحسب الدرمكي، الذي روى تفاصيل الواقعة في فيديو أثار تفاعلاً كبيراً.

وقال الدرمكي راوياً تفاصيل الواقعة من ميدان البطولة، إنه قصد مطار دبي للمشاركة في بطولة «الرجل الحديدي» الرياضية، لكنه فوجئ بأنه لا يستطيع السفر بسبب اختلاف في اسمه في تأشيرتي السفر إلى نيوزيلندا وأستراليا.

وأضاف أن الساعة كانت السابعة صباحاً، وشاهد مصادفة نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، اللواء عبيد مهير بن سرور، في جولة مرورية مع فريق من «طيران الإمارات»، فتوجه إليه وشرح له ما حدث، وقال إنه يدرك جيداً أن لا ذنب لـ«الإقامة» أو«طيران الإمارات» في الخطأ، لكنه يدرك أن المشكلة - إذا عوملت بطريقة بيروقراطية - لن تحل إلا خلال أربعة أيام.

وأشار إلى أنه فوجئ باللواء عبيد مهير بن سرور يرد عليه أنه سيسافر في موعده، ولن تلغى رحلته، لافتاً إلى أنه حل له المشكلة خلال 10 دقائق فقط.

وأكد الدرمكي أن «هذا لا يمكن أن يحدث في دولة أخرى، لكنها الإمارات ودبي وهذا هو الفرق».

يذكر أن خليفة الدرمكي هو لاعب المنتخب الوطني للترايثلون، وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، وحقق إنجازاً لافتاً في بطولة أوروبا للرجل الحديدي (المسافة الكاملة) التي أقيمت في مدينة هامبورغ بألمانيا.

وتمكن الدرمكي من تحطيم الرقم السابق المسجل باسم الإمارات الذي تحقق في بطولة «آيرون مان فلوريدا»، بزمن 10 ساعات و56 دقيقة في عام 2013.

وسجل الدرمكي إنجازه بعدما خاض منافسات البطولة التي اشتملت على سباق 3.8 كيلومترات سباحة، و180 كيلومتراً للدراجات، و42 كيلومتراً ماراثون جري، وذلك بزمن 10 ساعات و37 دقيقة.

وأكد الدرمكي أن هذا الإنجاز يعد أفضل تجهيز وإعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تقام حالياً في نيوزيلندا.