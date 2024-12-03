حاكم الفجيرة: 53 عاماً من المجد

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إن دولة الإمارات الغالية تكمل اليوم عامها الـ53 في رحلتها الخلاقة نحو مستقبل مشرق مكلل بالفرح والسلام والمجد والإبداع.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «ثلاثةٌ وخمسون عاماً من المجد، ثلاثة وخمسون عاماً من الإبداع والإخلاص.. نستعرضها اليومَ، بكامل هيبتها ووقارها، منذ أن انطلقت في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد رائدها وملهمها، وواضع لبناتها الأولى، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنرفع راية العزة للآباء المؤسسين الذين لم يترددوا في اتخاذ القرار الحاسم، بإعلان ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة، نصفُ قرنٍ ومعه ثلاثُ سنواتٍ كانت تكفي لأن تصبح هذه الأرض الطيبة مثالاً يُحتذى عالمياً في السياسة والاقتصاد والثقافة والتسامح».

وتابع سموه: «يقال إن التاريخ يسجل الأفعالَ وليس النيّات، وليشهد التاريخُ أن أفعالكم ضربت الآفاق بنجاحاتها، مثلما هي نيّاتكم الطيبة والباسلة التي استلهمت من الأجداد أخلاقها العالية وصبرها مع التحديات التي واجهوها، لا يلينونَ أمام الصعاب، ولا تُوهن عزيمتَهم نوائبُ الدهور».