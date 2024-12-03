مستشفيات أبوظبي تستقبل 5 مواليد في الساعات الأولى من عيد الاتحاد

مع تباشير الساعات الأولى من عيد الاتحاد الـ53، استقبلت مستشفيات أبوظبي خمسة مواليد جدداً، نثروا الفرحة والسعادة وضاعفوا فرحة هذه المناسبة الوطنية المهمة، بين أسرهم وذويهم، وحرصت الأطقم الطبية في المستشفيات على الاحتفاء بالمواليد الجدد وذويهم، بالحلوى والورود ابتهاجاً بهذا الحدث المتميز والسعيد.

وتفصيلاً، كانت الولادة الأولى بمستشفى برجيل في أبوظبي، حيث وُلد الطفل (يوسف) لزوجين إماراتيين، مع دقات الساعة 12 صباحاً، ووزنه 2.70 كغم، وأكد الزوجان طلال الملا، وخولة محمد، شعورهما بالفخر لقدومه في هذا التاريخ، كما وُلدت الطفلة (شما) لزوجين إماراتيين أيضاً، محمد النقبي ونورة البلوشي في الساعة 12:05 صباحاً، بوزن 2.88 كغم، وقد عبّر الأب والأم عن سعادتهما الكبيرة بأن تحلّ مولودتهما الأولى، في ذكرى الاتحاد ليكون الاحتفال سنوياً احتفالين.

وفي مدينة برجيل الطبية ولدت الطفلة ميمونة شودري، لزوجين بنغاليين، موسامات فرزانا وزيد الدين شودري، في الساعة الواحدة صباحاً، ووزنها 2.7 كغم، وهي الطفلة الثالثة للزوجين، وفي الساعة 1.40 صباحا وُلد الطفل (اثانج) لزوجين من الهند.

فيما احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، باستقبال مولودة جديدة لأسرة هندية، في تمام الساعة 4:17 صباحاً بوزن بلغ 3.08 كيلوغرامات، وقد أطلقت عليها أسرتها اسم (سويثا).

وقالت نورة البلوشي والدة الطفلة (شما): «لقد اخترنا هذا الاسم لابنتنا الأولى لأنه يحمل أهمية خاصة داخل المجتمع الإماراتي، (إخوان شما) يرمزون إلى الهيبة والفخر والفزعة، وكل الصفات الطيبة والأصيلة التي يتحلى بها الشعب الإماراتي، ويعد هذا الاسم جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا، ونحن سعداء بوصول طفلتنا في هذه المناسبة السعيدة التي يعتز بها جميع الإماراتيين، وهو يوم يتم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد».

فيما أكد أفراد الفرق الطبية المشاركة في عمليات الولادة، أن الترحيب بالمواليد في عيد الاتحاد يعد لحظة فخر لا تُنسى بالنسبة لهم، حيث تحتل دولة الإمارات مكانة خاصة في قلوب كل من يعيش على أرضها، مشيرين إلى أن ميلاد أطفال جدد مع اللحظات الأولى لعيد الاتحاد يضيف بهجة فريدة إلى احتفالاتهم بهذه المناسبة الوطنية المهمة، خصوصاً مشاهدة السعادة والفخر على وجوه العائلات وهي ترحب بأطفالها الصغار.