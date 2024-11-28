10.4 مليون درهم مبيعات مزاد عجمان للخيول العربية

حقق مزاد عجمان للخيول العربية، الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، نجاحا كبيرا بعد ما تم بيع جميع الخيول المعروضة والتي بلغت 64 جواداً بجملة مبيعات 10 ملايين و425 ألف درهم.

وتم تنظيم المزاد أمس في مربط عجمان بمنطقة الباهية، وحقق الفحل "ادميرال" أعلى سعر، حيث بلغ 850 ألف درهم، وتم شراؤه من قبل المالك محمد الكعبي من قطر، وينحدر من الفحل "اميرالد جيه والفرس هنية"، وفي رصيد هذا الجواد ألقاب رفيعة أبرزها ذهبية بطولة العالم في باريس للأمهار أعمار سنة، وبطولة دبي الدولية، وبطولة أوروبا وكلها كانت في العام 2018.

كما سجلت "ع ج سوايا" ابنة "شنغهاي اي ايه" ثاني أعلى سعر بلغ 650 ألف درهم، وحققت ع ج رازنه" ابنة الفحل "ع ج مردان" المركز الثالث حيث تم بيعها بمبلغ 550 ألف درهم، وهي تحمل في رصيدها ذهبية وفضية.

وشهد المزاد عددا كبيرا من الملاك ومربي الخيول العربية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومختلف دول العالم، كما شارك عدد كبير من داخل وخارج الدولة عن بعد عبر تطبيق المزاد الذي تم إطلاقه لأول مرة، وبلغ عدد الملاك المزايدين في المزاد 102 من الملاك،

وبلغ عدد المزايدين من خارج الإمارات 63 مالكاً، تمكن 46 منهم من شراء خيولهم التي زايدوا عليها، فيما بلغ عدد المزايدين من دولة الإمارات 39 مالكا ، تمكن 18 منهم من شراء الخيول المستهدفة.

وقال خالد العميري مدير عام مربط عجمان إن المزاد استطاع المحافظة على نجاحه المتواصل بفضل نهج المربط، والذي يتضمن عرض أفضل الخيول العربية الأصيلة التي تنحدر من سلالات مميزة لها إنجازات كبيرة.

وأشار إلى نجاح المزاد من خلال المشاركة الكبيرة من الملاك والمربين وبيع جميع الخيول المعروضة فضلا عن الأرقام العالية للمبيعات والتي تؤكد جودة الخيول.

وتوجه بالشكر إلى جمعية الإمارات للخيول العربية على حسن التنظيم، وهنأ للملاك الذين رست عليهم المزايدات.