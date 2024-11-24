حمدان بن محمد يتقدم أكثر من 278 ألف مشارك في النسخة السادسة من تحدي دبي للجري

تقدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكثر من 278,000 مشارك في الدورة السادسة من تحدي دبي للجري، إحدى أبرز فعاليات "تحدي دبي للياقة" وأحد أكبر المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي على مدار العام.

وقد شهدت هذه الدورة تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد المشاركين وبنمو 23% مقارنة بالدورة الماضية، ما يؤكد على نجاح هذه المبادرة الرياضية المجتمعية وتعزيز مكانتها كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري على مستوى العالم .

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه "تحدي دبي للجري" هذا العام وتعزيز مكانته كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، بما يعكس روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، ويؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة على مستوى العالم، وإحدى أكبر المدن نشاطاً في العالم، موجهاً سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

وقال سموه "فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ... وحدث اليوم شهادة على أن دبي من أكثر مدن العالم إقبالاً على ممارستها.. نشكر كل من شارك في التحدي... ونؤكد حرصنا على تعزيز دور الرياضة في ضمان أعلى مستويات جودة الحياة"

وأقيمت أكبر فعالية مجانية للجري في العالم، والتي تعقد برعاية "ماي دبي"، على شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي في أجواء لا مثيل لها، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية. ويعتبر تحدي دبي للجري فرصة مميزة للمشاركة المجتمعية باعتباره الختام الرسمي لتحدي دبي للياقة 2024، والذي عكس شغف المشاركين واهتمامهم بتعزيز الصحة البدنية والعافية ومساهمتهم بجعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم.

ومع انطلاق التحدي، قدم الدي جي الخاص من UNTOLD عرضاً موسيقياً نابضاً بالحياة رفع مستوى النشاط لدى المشاركين المتواجدين عند خط البداية ونهايته إلى جانب العديد من الأنشطة والاستعراضات الفنية التي زادت من مشاعر السعادة والحماس بين المشاركين في التحدي، كما حصل المشاركون في وقت مبكر على جوائز فورية. وقدمت ثلاث طائرات شراعية عرضاً ممتعاً رسمت فيه لوحة فنية باستخدام إضاءة LED بالإضافة إلى انطلاق مجموعة من المظليين من سكاي دايف دبي ضمن عرض مشوق ليشكلوا ألوان علم دولة الإمارات التي زينت سماء دبي بمشاركة عرض مميز من XFlight المقدم من إكس دبي في مشهد نال إعجاب الجموع المشاركة في الحدث.

كذلك قدمت سيارات شرطة دبي عرضا شيقا بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، وذلك قبل أن تنطلق الفعالية ضمن مسار بطول 10 كم على شارع الشيخ زايد بين أكثر المعالم شهرة في دبي مثل متحف المستقبل. وشهد هذا التحدي مشاركة مقدم البرامج الإذاعية كريس فيد الذي أعلن للجميع تواجد نجم الآر أند بي العالمي جيسون ديرولو في دبي ومشاركته في التحدي. كما شهد التحدي مشاركة سفراء من مجلس دبي الرياضي، وبطلة السباحة البارالمبية السابقة جيسيكا سميث، ونجم كرة السلة السابق فادي الخطيب، ولاعب كرة القدم الأسطوري باكاري سانيا من فريق أرسنال.

ومن نفس نقطة البداية، انطلقت العائلات والأصدقاء ومحبو اللياقة البدنية ضمن مسار بطول 5 كم عبر وسط مدينة دبي، مروراً ببرج خليفة ودبي أوبرا. وأضفت العروض الموسيقية الحية مزيداً من المرح على التحدي بمشاركة العرض الإيقاعي لفرقة القرع على الطبول الأفريقية، ومسيرة الفرقة الموسيقية من المدرسة الفلبينية، وفرق Dubai Drums وStomp Drummers وغيرهم من الفنانين ضمن استعراضات ملأت الشارع سعادة وحماسا مع وجود الشخصيات الشهيرة "مدهش" و"دانة"، إلى جانب سوبر ماريو والقنفذ سونيك.

وواصل تحدي دبي للجري دبي عبر كلا المسارين أجواءه الاحتفالية بين أفضل معالم دبي مع الكثير من الترفيه المناسب للعائلات، ما جعل منه تجربة لا تُنسى للجميع. وبعد اختتام التحدي، افتتحت مجموعة من المطاعم المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي ودبي مول أبوابها ليستمتع المشاركون بتناول ألذ المأكولات في الصباح الباكر.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "أصبح تحدي دبي للجري في دورته السادسة، أحد أهم الأحداث الرياضية ضمن الفعاليات الرئيسية في مدينتنا، التي تعزز من جودة حياة المجتمع في دبي، وتشجع كافة الأفراد على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ويجمع تحدي دبي للجري الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات ومختلف الجنسيات، حيث يجمعهم هدف واحد هو تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وشارك في دورة هذا العام الكثير من العدائين الجدد والعائلات والرياضيين المحترفين، ما يسهم في جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم".

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعكس النجاح المبهر لتحدي دبي للجري هذا العام أهمية تعزيز الصحة في مدينة دبي، بما يعكس مجتمع دبي النابض بالحياة ،حيث نستذكر بعد نجاح كل دورة ما يمكننا إنجازه عندما نجتمع معاً لتحقيق الأهداف المشتركة لتحدي دبي للياقة، من خلال توفير فرصة مميزة للجميع بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، لتعزيز الروابط الاجتماعية وتغيير أسلوب حياتنا للأفضل".

وتعليقاً على التحدي، قال إبراهيم كاه، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "يمثل تحدي دبي للجري احتفالا حقيقياً بروح المدينة النابضة بالحياة والتزامها بتعزيز الصحة والعافية للمجتمع. كما يجسد هذا التحدي رؤيتنا المشتركة لجعل إمارة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا ولياقةً على مستوى العالم. وبصفتنا الجهة الراعية لهذا التحدي، نفخر في ماي دبي بتوفير المياه لجميع المشاركين لدعم رحلتهم في مواجهة هذا التحدي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتمكين مجتمع أكثر صحة وشمولية، وهو ما يتماشى مع جوهر تحدي دبي للياقة وثقافة المدينة الديناميكية. نفخر بكوننا جزءًا من هذه المبادرة المثمرة التي تواصل تحفيز وإلهام سكان مدينتنا".

ويعد تحدي دبي للجري أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في العام 2017 لتحقيق رؤيته في جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم، وكذلك أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل. وتجسد الدورة السادسة لتحدي دبي الجري هذا العام حرص المدينة على تعزيز الصحة في مجتمع نابض بالحياة وشامل وملتزم بالعافية، ما يعكس روح دبي الديناميكية.

وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة السادسة لتحدي دبي للجري، برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ودوبيزل، وبنك إم سي، ولاروش بوزيه، وطلبات، وشركة ووب، وإعمار، والشركاء الرسميين: غرف دبي، وطيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.