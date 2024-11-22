الشارقة تطلق احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ53

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد مساء أمس احتفالًا وطنيًا في منتزه الشارقة الوطني احتفالًا بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحد، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن وإنجازاته.

وتضمن حفل الافتتاح تقديم لوحات إبداعية وأدائية بدأت باللوحة الافتتاحية "حلم زايد " التي استعرضت دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ودوره واهتمامه بالاستدامة وحرصه على توسيع الرقعة الخضراء في الدولة ونظرته الثاقبة في هذا المجال.

وجاءت اللوحة الفنية الثانية "دار العز" لتعبر عن مسيرة الازدهار والنماء التي شهدتها الدولة ودور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " واهتمامه بالكادر الوطني والتعليم والصحة كما سلطت هذه اللوحة الضوء على انجازات دولة الإمارات العربية المتحدة واستشراف المستقبل والاستعداد له بجيل واعد مثقف ومحافظ على هويته الوطنية.

بينما ركزت اللوحة الفنية الثالثة "سنابل الخير" على دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

على تطوير واستدامة منظومة الأمن الغذائي للشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي لفتة وفاء واعتزاز قدمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد إهداءً خاصًا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعبيرًا عن الامتنان لدعمه المستمر لمسيرة النهضة والازدهار حمل الإهداء عنوان (كف الخير) .

اختُتم الحفل بتكريم الجهات والشخصيات التي ساهمت في إنجاح فعاليات عيد الاتحاد وسط أجواء احتفالية غمرت الحضور بالفخر والبهجة.

و يُعد الحفل إنطلاقة سلسلة الاحتفالات المتنوعة تنظمها إمارة الشارقة احتفالًا بعيد الاتحاد الـ53 في تأكيدٍ على روح الاتحاد والقيم الوطنية التي ترسخها القيادة الرشيدة.

و وجه سعادة خالد المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد التهنئة إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية ودعوة الجميع للمشاركة في احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد والاستمتاع بالأنشطة المميزة التي تعكس روح الإمارات ومستقبلها الواعد.

و قال: نؤكد كلجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد التزامنا بمواصلة تعزيز مكانة الشارقة كوجهة متميزة وإبراز جمالها الطبيعي والثقافي بجميع مناطقها ومدنها خلال هذه الاحتفالات المتنوعة و يسرنا أن نشارك الجميع فرحة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ53 هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني الوحدة والنهضة والرؤية المشتركة التي وضعت دولتنا في مصاف الدول الرائدة عالميًا.

وأكد أن "الاحتفالات التي تشهدها إمارة الشارقة خاصة حفل انطلاق الفعاليات تعكس روح الانتماء والاعتزاز بقيم الاتحاد التي تجمع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها و نسعى من خلال هذه الفعاليات المتنوعة إلى تقديم تجربة غنية تعكس تراثنا وثقافتنا الأصيلة وتجمع بين الأصالة والحداثة في أجواء مليئة بالفرح والتلاحم ".