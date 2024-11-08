5 إجراءات لتسجيل المواطنين في «الدخول العالمي للولايات المتحدة»

قالت بعثة الإمارات في واشنطن إن مواطني دولة الإمارات أصبحوا مؤهلين الآن للتسجيل في برنامج «الدخول العالمي للولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعمل على تبسيط إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل كبير للمسافرين المُعتمَدين مسبقاً.

وأكدت البعثة عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، أمس، أن إدراج دولة الإمارات في البرنامج يعد إنجازاً مهماً في تعزيز راحة السفر والأمان لمواطني الدولة.

وأشارت إلى أن المسافرين من أعضاء برنامج الدخول العالمي، يمكنهم تجاوز طوابير مراقبة جوازات السفر الأميركية التقليدية لمدة خمس سنوات، ما يقلل من أوقات الانتظار، ويعزز تجربة السفر.

وحددت خمس خطوات وإجراءات للتقديم والانضمام للبرنامج، من أجل الحصول على عضوية لمدة خمس سنوات برسوم 120 دولاراً، ومجاناً للأقل من 18 عاماً، موضحة أن الإجراءات تسير كالآتي:

أولاً: إنشاء حساب واستكمال الطلب عبر الإنترنت عبر موقع وزارة الأمن الداخلي الأميركية: https://ttp.dhs.gov.

ثانياً: دفع رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد البالغة 120 دولاراً.

ثالثاً: تحديد موعد للمقابلة في مركز التسجيل التابع لبرنامج Global Entry بعد الموافقة المشروطة على الطلب، واختيار التسجيل عند الوصول إلى بعض المطارات.

رابعاً: حضور المقابلة مع المستندات المطلوبة (جواز سفر ساري المفعول، وبطاقة تعريف، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية)، ويتم الحصول على الموافقة النهائية عبر البريد الإلكتروني.

خامساً: الموافقة، فبمجرد الموافقة تكون العضوية صالحة لمدة خمس سنوات، ويمكن للمشاركين استخدام أكشاك Global Entry في 75 مطاراً بجميع أنحاء الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى.

ودعت البعثة المواطنين، بعد الحصول على الموافقة، إلى القيام بتنشيط بطاقة «الدخول العالمي» في غضون 30 يوماً، وتحميل تطبيق Global Entry قبل السفر دولياً.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، أخيراً، عن بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج «الدخول العالمي»، وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتَي الإمارات والولايات المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية، ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ويعد البرنامج جزءاً من برامج حماية الحدود الأميركية، حيث إن الانضمام إليه يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، كما يمنحهم تصريحاً سريعاً عند وصولهم إلى بوابات المرور المخصصة في المطارات الأميركية، ما يعزز تجربة السفر، ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية، كما يأتي الانضمام إلى البرنامج تقديراً لسمعة الإمارات الطيبة.