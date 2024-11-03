شرطة رأس الخيمة تضبط سارقاً مقنعاً وتوقف ناشر فيديوهاته على منصات التواصل

تمكنت شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية من إلقاء القبض على سارق آسيوي ارتكب عدة سرقات لمحتويات مركبات في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير بعد كسر نوافذها متخفيا خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف على ملامحه.

وحول تفاصيل هذه القضية أوضح مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف أنه وردت عدة بلاغات للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول يرتدي قناعا بسرقة محتويات مركبات بعد القيام بكسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة فيما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم وضع خطة عمل شاملة تم من خلالها جمع كافة الأدلة اللازمة وبدأت معها عملية البحث عن الجاني إلى أن تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال تحديد هويته وتبين أنه مقيم آسيوي وتم ضبط المسروقات.

وأشار إلى أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بقيامه بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة وجاري إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه في الوقت الذي تم فيه أيضا ضبط وتوقيف الشخص الذي قام بنشر وترويج المقاطع وصور المركبات المسروقة وجاري إحالته كذلك للنيابة العامة ، داعيا الجمهور إلى عدم نشر وتداول مثل هذه النوعية من المقاطع والصور منعا لأي تأثيرات سلبية على عملية سير التحقيقات والإجراءات القانونية وتفاديا لاتخاذ الجناة الاحترازات اللازمة التي تصعب الوصول إليهم.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة ، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي بيقظة رجال الإدارة العامة للعمليات الشرطية التي ساهمت في سرعة ضبطهم للص المقنع سارق محتويات المركبات من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره ، مشدداً على أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ستبقى العين الساهرة على أمن المجتمع وأمانه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وعلى حماية ممتلكاتهم من كل من تسول له العبث بها أو التعدي عليها.

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