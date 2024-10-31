1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في «توظيف X زاهب»

يطرح معرض «توظيف x زاهب»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل، ما يزيد على 1000 فرصة عمل. وتتضمن النسخة الـ18 من الحدث، الذي يقام برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أكثر من 40 جلسة حوارية تفاعلية ومجموعة من البرامج التوجيهية.

ويقام المعرض الذي يهدف إلى تعزيز برنامج التوطين وفتح مسارات وظيفية جديدة، بالشراكة مع صندوق الوطن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبمشاركة العديد من الجهات، من بينها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، وجامعة العين، واتصالات، ووزارة الداخلية الإماراتية، ودائرة المالية، وشركات «ساب» للتكنولوجيا، و«برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)»، و«هاليبرتون (Halliburton)»، و«إرنست ويونغ (Ernst & Young)»، وغيرها.

ويتيح الحدث لزواره الاطلاع على فرص العمل المحتملة الشاغرة في مجالات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والاتصالات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وتجارة التجزئة، وغيرها.

وقال شريك في الخدمات الاستشارية المسؤول عن برنامج التوطين في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، خالد بن بريك، إن الشركة ملتزمة دعم المبادرات المحلية، وإن المشاركة في المعرض تتيح لها فرصة التواصل مع أفضل المواهب، بجانب تعزيز مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف: «من خلال برنامج (وطني)، نواصل التزامنا تطوير الجيل المقبل من القادة الإماراتيين، حيث يعمل لدينا حالياً أكثر من 240 إماراتياً في مكاتبنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما نواصل الاستثمار في صقل مهارات الكفاءات الوطنية، من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، بما يضمن تأهيل موظفينا للقيادة في مستقبل رقمي متزايد».

من جانبه، قال مدير الفعاليات في شركة «إنفورما الشرق الأوسط»، المنظمة لـ«توظيف x زاهب»، فادي حرب، إن المعرض يعكس أحدث وأفضل ما في عالم الوظائف والمهن، مشيراً إلى توجيه الدعوة هذا العام وللمرة الأولى لطلبة الجامعات الإماراتيين كجزء من برنامج «من الجامعة إلى الوظيفة»، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للتفاوض على الوظائف في القطاع الخاص.

وأضاف أن المعرض يتضمن في نسخته هذا العام فعاليات جديدة، لجعل التجربة أكثر حيوية وجاذبية مثل المنصة التفاعلية من قبل «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، وركن محطات القهوة المحلية، إضافة إلى فرقة فنية إماراتية تقدم عروضها خلال أيامه الثلاثة.

كما تتضمن الفعاليات ورش عمل مخصصة لبناء المهارات، مثل كتابة السيرة الذاتية بأسلوب احترافي، ومهارات النقاش والتفاوض، وكلمات رئيسة عدة، تتخللها سلسلة من المناقشات حول القضايا التنظيمية، وتلك التي تخص وضع السياسات المهمة، بجانب «مركز المعرفة السريع» الذي سيضم جلسات تعليمية مدتها 20 دقيقة، تركز على تطوير مهارات المشاركين بسرعة، بهدف التميز والتفوق في سوق العمل التنافسي؛ حيث سيحصل الحاضرون على شهادات في مجموعة من مهارات تعزيز المسار المهني، بما في ذلك كتابة خطابات التقدم للوظائف، والسير الذاتية بتميز واحترافية، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البحث عن الوظائف الرائجة، وإتقان إجراء المقابلات بأساليب حديثة ومبتكرة، وفهم تفضيلات الجهات الموظفة، وأصول التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي.

. فرص العمل الجديدة تشمل مجالات الرعاية الصحية، والتمويل، والاتصالات، والتسويق الرقمي.