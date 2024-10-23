محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل رغم جميع الظروف

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، اختتمنا اليوم الدورة الثامنة لتحدي القراءة العربي .. أكبر مشروع للقراءة في العالم .. بمشاركة 28 مليون طالب من 50 دولة ..

وأضاف سموه قائلاً "فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل رغم جميع الظروف".

وقال سموه "استثمارنا في القراءة هو استثمار في العقل العربي وفي الوعي العربي وفي مستقبل الشباب العربي".

وتابع سموه قائلاص "مبروك للطلاب الناجحين وأبطال الدول من الأوائل .. سلسبيل حسن من فلسطين الحبيبة.. وحاتم التركاوي من سوريا الشقيقة .. وكادي بنت مسفر من المملكة العربية السعودية الصديقة .. ونبارك لمدرسة الإبداع من دولة الإمارات أيضاً".

واختتم سموه قائلا "نقول لجميع المشاركين .. استمرار شغفكم بالمعرفة .. هو استمرار لشغفكم بالحياة وبالمستقبل .. وقادمكم جميعاً أفضل وأعظم بإذن الله".