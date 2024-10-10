«إكسبو دبي» تعلن تفاصيل مخططها الحضري الجديد

كشفت مدينة إكسبو دبي، عن تفاصيل المخطط الرئيس، الذي يحافظ على نسيج وروح الموقع الحالي، ويحتفظ بأكثر من 80% من البنية التحتية والمباني التي تم تطويرها لمعرض «إكسبو 2020».

ويشمل المخطط أجنحة ألف وتيرّا، ومركز تواصل للمؤتمرات (جناح الفرص سابقاً)، وساحة الوصل، وفندق روف إكسبو، وجناح القيادة السابق (الذي سيتحول إلى شقق فندقية في عام 2025)، وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وشلالات إكسبو السريالية، وحديقة الثريا، وبوابات الدخول.

وبموجب المخطط الجديد، تضم المدينة خمس مناطق جديدة، هي: (إكسبو هيلز، وإكسبو فيلدز، وإكسبو بزنس، وإكسبو داون تاون، وإكسبو فالي)، وهي مصممة ضمن نظام شبكي متطور، يتيح إمكانية الوصول والتنقل بسهولة، بالاعتماد على نظام نقل ذكي، وتتميّز بمساحات خضراء وحدائق ومسطحات مائية وغيرها من المظاهر الحضرية المميّزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، المهندس أحمد الخطيب، أن إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المخطط الرئيس الجديد لمدينة إكسبو دبي، يمثّل محطة مهمة، ونقلة نوعية في مسيرة المدينة.

وأوضح الخطيب أن المخطط الشامل يرسي الأسس لمرحلة جديدة من التطور والنمو، إذ تتحول مدينة إكسبو دبي إلى مركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والابتكار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم، وميناء جبل علي، ووجود مركز دبي للمعارض ضمنها، إضافة إلى ارتباطها واتصالها، بشبكة طرق ومواصلات متميّزة ومحطة مترو خاصة بها. وأفاد بأن «إكسبو دبي»، تركز على بناء مجتمع حيوي، يضم مرافق سكنية وتجارية وترفيهية، تقدم تجارب متكاملة للقاطنين في المدينة والعاملين فيها وزوّارها، وتأسيس بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتعاون، تشجع المبتكرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى على الاستثمار والتوسع وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات المختلفة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، للإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من كبار المطورين والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، التي تود اتخاذ مقر لها في مدينة إكسبو دبي.

وتشكل «إكسبو فيلدز» نقطة الدخول الرئيسة إلى مدينة إكسبو دبي من جهة الجنوب، وهي وجهة للحياة الصحية، تشمل مدرسة وملاعب ومرافق رياضية إضافة إلى نوادٍ وعقارات سكنية ومنافذ بيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ، إلى جانب «ألف بلازا»، التي ستتحول إلى مساحة عرض في الهواء الطلق ليلاً.

وتُعدُّ «إكسبو أرينا» التي تتسع لـ30 ألف شخص، معلماً جديداً للمهرجانات واستضافة الحفلات الموسيقية والعروض، وهي تغطي مساحة 500 ألف متر مربع، وتضم نحو 5000 ساكن، و25 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم والمشروبات، و15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ومسجداً.

وتمتد منطقة «إكسبو داون تاون»، من محطة المترو إلى ساحة الوصل، ثم إلى تيرا والحافة الشرقية للمدينة، وتبقى منطقة الوصل بمثابة «حديقة ثقافية»، وتشمل المنطقة أيضاً مباني تيرا ليفينغ السكنية، وحديقة تيرا «العائمة»، وبرج تيرا- وهو برج مكاتب وضيافة راقٍ ومتعدد الاستخدامات وأطول مبنى في مدينة إكسبو.

وتمتد «إكسبو داون تاون» على مساحة 500 ألف متر مربع، تشمل 6000 شقة، تضم 20 ألف ساكن، إضافة إلى 130 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم، وفنادق، و135 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، تشمل مكاتب سيمنس للطاقة، وسيمنس الصناعية.

وتعزز منطقة «إكسبو بزنس» مجتمع الأعمال القائم في المدينة، بتوفير منظومة متكاملة لروّاد الأعمال والشركات التي تشارك مدينة إكسبو بالالتزام بالاستدامة والحلول الحضرية.

وتشمل المنطقة أيضاً مركز تواصل للمؤتمرات، واستوديو الفردوس، ومسرحاً جديداً يتسع لـ1500 مقعد، وساحة الفن (Art Plaza)، إضافة إلى المقر العالمي الجديد لموانئ دبي العالمية.

وتغطي منطقة «إكسبو بزنس» مساحة 210 آلاف متر مربع، منها 155 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و40 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة والمطاعم، إضافة إلى فندق ومستشفى.

ويقع مشروع «إكسبو هيلز» على الحافة الشمالية للمدينة مع إمكانية الوصول المباشر من طريق إكسبو، وسيكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة السكانية لنحو 4000 ساكن.

ويضم مجتمع «إكسبو فالي» بيوتاً ذكية ومستدامة، تشمل 200 فيلا، و300 منزل تاون هاوس، ويمتد على مساحة 650 ألف متر مربع تقريباً، ويشمل 177 ألف متر مربع من الحدائق والمساحات الطبيعية، كما يضم مرافق صحية وترفيهية، إضافة إلى 2800 متر مربع من المتاجر والمطاعم.

وستربط غابة إكسبو، مدينة إكسبو ووادي إكسبو، وهي أكبر مساحة خضراء متاحة للعامة في مدينة إكسبو، وما حولها، وستشمل أشجار الغاف، ومسارات لركوب الدرّاجات، ومسارات للمشي لمسافات طويلة، وعناصر مائية.

ويسلّط سوق إكسبو، الذي يقع في منطقة إكسبو للأعمال، الضوء على التزام المدينة بإنشاء مجتمعات صحية ومستدامة، مع سوق المزارعين الذي يزيد من إمكانية الوصول إلى الأطعمة الطازجة والمغذية، فضلاً عن المطاعم والمقاهي من المزرعة إلى المائدة.

ويوفر «Expo High Street» مزيجاً من متاجر التجزئة والمقاهي ومشاريع الأطعمة والمشروبات والمساحات الثقافية في بيئة مخصصة للمشاة أولاً.

وستشمل المدينة أيضاً أكثر من 21 ألف مكان لوقوف السيارات، بما في ذلك أكثر من 4500 محطة شحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى محطتي وقود ومحطات خدمة الطوارئ.

وسترسي مدينة إكسبو معايير جديدة في التميّز الحضري العالمي، إذ تم تطوير المخطط الرئيس، وسيتم تنفيذه بما يتماشى مع أهداف محددة تتعلق بمجالات، تشمل: حماية وزيادة التنوع الحيوي، وتقليل استهلاك الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك المياه، وزيادة استخدام خيارات النقل العام المستدامة والمنخفضة الكربون، وتسهيل الفرص الاقتصادية، وخلق بيئة عمل جيدة.

ويحدد المخطط الرئيس هدف تحقيق تصنيف «لييد الذهبي LEED Gold» كحد أدنى من المتطلبات لجميع المباني، و«BREAM Excellent» لمشاريع البنية التحتية والمجالات العامة، وشهادة «WELL Community Gold»، لضمان التركيز على الصحة والعافية.

ويتم تنفيذ المساحات التعليمية والمناطق الترفيهية، بطريقة مستوحاة من خطة دبي الحضرية 2040، ويشجع المخطط الجديد استخدام وسائل النقل العام، وخيارات التنقل ذات الأثر البيئي المنخفض.

وسيكون المحور (الشمالي الغربي- الجنوبي الشرقي) الذي يربط مركز دبي للمعارض ومحطة المترو بالوصل وتيرا هو المحور الحضري الرئيس للمشاة، في حين أن حلقة خضراء ستكون بمثابة المسار الرئيس للمشاة عبر المساحات الطبيعية المحيطية وإلى المناطق الحضرية، وسيكون أكثر من 70% من الممرات مظللة لتوفير المزيد من الراحة.

ويساعد التصميم القائم على الطبيعة في حل عدد من التحديات التي تواجهها المدينة الحديثة، وذلك باستخدام النباتات المحلية والتنوع البيولوجي، للحد من أثر العواصف السحابية والفيضانات، وتنظيف الهواء من تلوث الجسيمات، وتقليل الانبعاثات.

ويحافظ المخطط الرئيس الجديد على التزام مدينة إكسبو بتوفير الفرص والتجارب الشاملة للجميع، والالتزام بكود التصميم العالمي في دبي، إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك التنقل والصوتيات وتحديد الطرق والمرافق التي يمكن الوصول إليها، فضلاً عن استخدام التقنيات الذكية والحلول الرقمية.

وستدمج مدينة إكسبو تقنيات مستدامة عملية ومبتكرة، وستوفر اختباراً حقيقياً لتجربة الحلول الجديدة في مجالات تشمل النقل والزراعة.

المهندس أحمد الخطيب:

. المخطط الشامل يحول مدينة إكسبو دبي إلى مركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والابتكار.

. %70 من الممرات مظللة لتوفير المزيد من الراحة.