محمد بن راشد للمعلِمين: لا حدود لشكركم.. لأنه لا حدود لتأثيركم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعلمين في يومهم العالمي، مؤكدا أن الوطن يقدِرهم، وأنه لا حدود لشكرهم، لأنه لا حدود لتأثيرهم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المعلم هو الذي يحول فصله الدراسي إلى بوابة لإطلاق إمكانيات جيل كامل …

المعلم هو الذي يشعل فينا حب التعلم .. هذا الحب الذي يبقى معنا للأبد ..

المعلم وبأدوات بسيطة من كتاب ومعلومة وإرادة هو الذي يستطيع تشكيل الحياة وصنع المستقبل ..

في اليوم العالمي للمعلمين نقول لهم .. الوطن يقدركم .. لا حدود لشكركم .. لأنه لا حدود لتأثيركم."