4530 زائراً لـ «معرض التخصصات الجامعي»            

استقطب معرض التخصصات الجامعي الذي اختتم فعالياته، أول من أمس، أكثر من 4530 زائراً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأكاديميين الذين عبروا عن استفادتهم الكبيرة من البرامج والورش التدريبية التي قدمت خلال المعرض.

وأكد الزوار أن المعرض، الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب، قدم فرصة مثالية للتعرف إلى التخصصات الجامعية المتاحة في الإمارات، حيث عزز ارتباط الطلبة بسوق العمل، وربطهم مع 20 مؤسسة تعليمية من أهم جامعات الدولة، وزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.

وشهد اليوم الختامي من المعرض تنظيم برنامج «المهارات الشخصية والمهنية للمكفوفين»، حيث استهدف تزويد المكفوفين بالمهارات اللازمة لتمكينهم من الانخراط في الحياة العملية.

كما استضاف المعرض برنامج «نجاح ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية»، الذي شهد عرض مجموعة من القصص والخبرات الملهمة، أما برنامج «المهارات المعرفية» فركز على تطوير القدرات العقلية والمعرفية للطلاب، في حين قدم برنامج «فن التحدث أمام الجمهور» للطلاب مجموعة من المهارات الأساسية للتحدث بثقة أمام الجمهور.