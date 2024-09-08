‏20 ألف مخالفة «وقوف مفاجئ» العام الماضي

كشفت شرطة أبوظبي، أخيراً، عن حوادث بليغة وقعت على الطرق تسبب فيها سائقون أوقفوا مركباتهم وسط الطريق فجأة من دون مسوغ لذلك، منبهة إلى أن «عدم الانتباه في مثل هذا الموقف يخلف حوادث متتابعة ووفيات وإصابات بين السائقين».

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة حررت العام الماضي 19 ألفاً و960 مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، موزعة بين 2291 مخالفة في أبوظبي، و16 ألفاً و272 مخالفة في دبي، و564 مخالفة في الشارقة، و357 مخالفة في عجمان، و97 مخالفة في أم القيوين، و139 مخالفة في رأس الخيمة، و240 مخالفة في الفجيرة.

وحذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب، داعية للتوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق. وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة، دعتهم للاتصال بمركز القيادة والتحكم 999 (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم، تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.

وبثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أخيراً، مقاطع فيديو لحوادث مرورية بليغة، بسبب سلوك سائقين بالتوقف في وسط الطريق من دون مبرر، ما أدى إلى وقوع حوادث أخرى لمركبات لعدم الانتباه والانشغال بغير بطريق أثناء توقف حركة السير للحادث.

وحذرت شرطة أبوظبي من الانشغال بغير الطريق، لافتة إلى ضرورة التركيز التام أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق، والتصرف في الوقت المناسب بصورة آمنة، موضحة أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى حالات وفاة وإصابات بليغة إلى جانب التعرض للمساءلة القانونية.

وتفاعل قراء مع مقاطع الفيديو التي تظهر حوادث تصادم متتابعة بين عدد من المركبات على طرق سريعة في أبوظبي، بسبب توقف مركبة بشكل مفاجئ على الطريق. وتباينت ردود الفعل بين المتابعين حول المسؤولية القانونية في مثل هذه الحوادث، فبينما رأى فريق أن المسؤولية تقع بشكل رئيس على سائق المركبة الذي توقف بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار على طريق سريع، ما أدى إلى تصادم المركبات القادمة من الخلف؛ رأى فريق آخر أن المركبات القادمة من الخلف تتحمل المسؤولية أيضاً بسبب عدم انتباه السائق لحالة الوقوف المفاجئ للمركبة، وعدم تركه مسافة أمان كافية تسمح له بالتوقف أو تفادي الاصطدام.

وعلق قارئ بالقول إن بعض مستخدمي الطريق يحتاجون إلى فحص دوري لمعرفة مدى أهليتهم لحمل رخصة القيادة، لافتاً إلى أنه من الملاحظ منذ فترة سلوك منتشر لدى البعض هو الانحراف المفاجئ بالمركبة دون تشغيل الإشارة الجانبية.

وقال قارئ آخر إن الكثير من قائدي المركبات يقودون دون تركيز، لافتاً إلى أنه «في أحد المقاطع التي بثتها شرطة أبوظبي تظهر آخر سيارة اصطدمت بالمركبات المتوقفة كما لو كان سائقها خارج الواقع تماماً».

وطالب آخرون بتشديد العقوبة على المتوقفين بشكل متعمد وسط الطريق في مثل هذه الحوادث، لأنهم يعرضون حياة الآخرين للخطر، مقترحين سحب رخصة القيادة على الفور وتحميلهم تكاليف إصلاح المركبات المتضررة.

وأكدوا أن القيادة الآمنة تتطلب موقفاً مسؤولاً تجاه مستخدمي الطريق الآخرين، إضافة إلى مستوى عالٍ من التركيز والملاحظة والتوقع، مشيرين إلى أن الواقع يكشف أن الجميع يرتكبون أخطاء، وعدم الانتباه والتركيز من السائقين عوامل مشتركة في مثل هذه الحوادث.

كما أكدوا ضرورة زيادة حملات التوعية لتحقيق السلامة المرورية، والحد من الحوادث، مطالبين بتشديد العقوبة وإجراءات الضبط بحق المخالفين.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي إلى استخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير اتجاه مسار المركبة، أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ على الطريق، باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

عقوبة الوقوف المفاجئ

شدد قانون السير والمرور الاتحادي عقوبة الوقوف المفاجئ وسط الطريق دون مبرر بالغرامة 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية على السائق.

وتبلغ مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت بالغرامة 800 درهم وتسجيل أربع نقاط سوداء.