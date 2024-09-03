" مفاجآت صيف دبي" تختتم فعالياتها و عروضها الاستثنائية

اختتمت "مفاجآت صيف دبي" دورتها الـ 27 الأكبر والأكثر تشويقاً على الإطلاق التي انطلقت في 28 يونيو الماضي واستمتع مئات الآلاف من سكان دبي وزوارها بمجموعة من المفاجآت المذهلة، والفعاليات الاستثنائية، والتجارب التي لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من هذا الحدث الصيفي الشهير.

وقالت سارة الجناحي مدير أول إدارة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن ختام مفاجآت صيف دبي 2024 شهد العديد من الأنشطة والتجارب المميزة التي استمتع بها سكان وزوار المدينة بأسعار تنافسية وشملت عروضاً فنية مذهلة من نجوم عالميين وأنشطة ترفيهية عائلية، وتخفيضات وجوائز كبرى، وتجارب متنوعة لتناول الطعام ومشاهدة الأفلام إضافة إلى العروض الحصرية التي قدمتها الفنادق والمعالم السياحية، بما في ذلك العروض المجانية للأطفال وغيرها الكثير.

وقدمت الدورة السابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي - التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - برنامجاً استثنائياً من التجارب الجديدة كلياً والمتوفرة فقط في دبي وهو ما ساعد الجميع على قضاء عطلة صيفية مميزة وبتكلفة مناسبة.

ونجحت "مفاجآت صيف دبي" في تحويل المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى والثقافة، بدءاً من الحفلات الموسيقية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لأشهر الفنانين ومنسقي الأغاني وصولاً إلى الاحتفاء بالموسيقى الشبابية في المنطقة من خلال مهرجان"بيت ذا هيت دبي".

وحظي قطاع المأكولات والمطاعم النابض بالحياة في دبي باهتمام خاص خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام من خلال تجربتين حصريتين لفنون الطهي، حيث تم إطلاق فعالية "نكهات الصيف" مع عودة فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم"، لتقدم مجموعة من أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم.

واستمتع عشاق التسوق طوال الصيف بآلاف العروض الترويجية الرائعة على العلامات التجارية الكبرى في إطار تنزيلات موسم الصيف.