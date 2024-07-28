تفعيل نظام مواقف في «خليفة التجارية» و«الاتحاد بلازا» بأبوظبي

قرر «أبوظبي للتنقل» تفعيل نظام مواقف في منطقتي خليفة التجارية والاتحاد بلازا في قطاعات SE48 ،SE45 ،SW2 ابتداءً من يوم غد الإثنين.

يقع قطاع (SE48) في المقر الرئيس لطيران الاتحاد في شارع المريف ويتضمن 694 موقفاً، منها ثلاثة لأصحاب الهمم، فيما يقع قطاع (SE45) في الاتحاد بلازا ما بين شارع المريف وشارع الابتسامة ويتضمن 1283 موقفاً، منها 17 لأصحاب الهمم.

ويقع قطاع (SW2) ما بين شارع المرموق غرباً وشارع القلايد شرقاً، ويحده من الشمال شارع ذياب بن عيسى وشارع المرحبين جنوباً. ويتضمن 523 موقفاً، منها 17 لأصحاب الهمم.

يأتي ذلك في أعقاب الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تضمنت صبغ الأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية، وهي خطوات يطورها «أبوظبي للتنقل» في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخطته لاستكمال تنظيم وإدارة مواقف المركبات، وتوفير حلول طويلة الأمد في هذا المجال، تمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخطأ، وجعل المدينة أكثر أماناً وسلامة، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للشوارع.