محمد بن راشد: علمتني الحياة أن قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا..

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على أن قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه، وأنه حتى الوطن قيمته تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصو "إكس": علمتني الحياة … بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر .. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة اذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا …

قيمة كل شيء تعتمد ما نفعله فيه.. حتى الوطن .. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا..

وكلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا" .