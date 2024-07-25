505 طلاب يستفيدون من برنامج شرطة دبي الصيفي

نظّمت شرطة دبي، مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية، وقسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز شرطة الراشدية، ونادي بالرميثة الرياضي، برنامجاً للأنشطة الصيفية للطلبة القاطنين في منطقة اختصاص المركز، استفاد منه 505 طلاب، تم تقسيمهم على فترتين صباحية ومسائية.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، أن البرنامج الصيفي للطلبة في منطقة الراشدية يأتي ضمن البرامج التي تعكف القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها خلال فترة الصيف، من أجل تعزيز التواصل مع الطلبة، ونشر الوعي لهم حول العديد من الظواهر السلبية والخدمات المقدمة من شرطة دبي لهم.

ويأتي البرنامج الصيفي ضمن الجهود المُستمرة لمجلس الروح الإيجابية في توعية أفراد المجتمع من أجل الإسهام في خفض الظواهر السلبية، والعمل مع مراكز الشرطة على تنظيم فعاليات مؤثرة في المجتمع، ويعتبر تفاعل الأهالي والطلبة مؤشراً إيجابياً يسهم في إيصال رسائل شرطة دبي للمجتمع.

وتنوعت فعاليات البرنامج الصيفي ما بين الأنشطة الرياضية والمحاضرات التوعوية والمسابقات الترفيهية.