بلدية الفجيرة تخالف 72 موقعاً إنشائياً لعدم التزامها الاشتراطات

حررت بلدية الفجيرة 72 مخالفة لمواقع إنشائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد زيارات تفتيشية مفاجئة، لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، وكذلك المواقع قيد الإنشاء.

وذكر مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن المخالفات التي سجلت على أصحاب المشاريع، تضمنت عدم التزام الاشتراطات الخاصة بالعمل، منها عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وعدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

ولفت الأفخم إلى أن إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط وبالتعاون مع الأقسام الأخرى، قد نفذت حملة تفتيشية على المواقع الإنشائية في جميع مناطق الإمارة، شملت السوق الشعبي، والغرفة والرغيلات ومريشيد والعويد، والمحطة ومضب والفصيل والشرية وغيرها من المناطق، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي تعبيراً عن التزام بلدية الفجيرة بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمتطلبات في قطاع البناء والإنشاء.

وأضاف الأفخم أنه تم تفتيش 397 موقعاً إنشائياً خلال الحملة، تم خلالها إنذار 53 موقعاً، ومخالفة 19 موقعاً، لعدم التزامها معايير واشتراطات البلدية.