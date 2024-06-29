شرطة أبوظبي توفد محلل جرائم رقمية للعمل في «الإنتربول»

أوفدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي محلل جرائم رقمية هو النقيب هاجر راشد النعيمي للعمل ضابط ارتباط لدى مركز الابتكار في منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في جمهورية سنغافورة، بدءاً من يونيو الجاري ولمدة ثلاث سنوات، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات العملية العالمية في تحليل الجرائم الإلكترونية.

وتُعدّ النقيب هاجر أول ضابط شرطة عربي إماراتي من الشرق الأوسط، متخصص في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأول ضابط شرطة من العنصر النسائي على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعمل لدى المنظمة الدولية.

ويعمل مركز الابتكار في منظمة «الإنتربول» على إجراء البحوث، وتطوير أحدث الأساليب لمكافحة الجرائم الدولية، ويعمل فيه أكاديميون ومحللون وموظفون دوليون من أجهزة تطبيق القانون، إضافة إلى اختصاصيين في مجال التكنولوجيا.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، عن اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي بانضمام النقيب هاجر راشد النعيمي إلى منظمة «الإنتربول»، موضحاً أنها من الكفاءات الإماراتية الأمنية المميزة في شرطة أبوظبي.

وأضاف أن كوادر شرطة أبوظبي الوطنية مشهود لها دولياً بريادتها وقدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمل الأمني والشرطي، وهو ما يعكس الاحترافية والمهنية التي جعلت شرطة أبوظبي مؤسسة شرطية رائدة دولياً، لها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، لدورها في استدامة الأمن والأمان، وتعاونها لتحقيق الأهداف العالمية.

ولفت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وتميزها في مجالات العمل الشرطي والأمني، وحققت إنجازات ريادية حتى أصبحت نموذجاً للطموح والعطاء والإبداع. وبهذا أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وتوطيد مكانتها وضمان حقوقها وحمايتها، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.