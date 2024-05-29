قرقاش: إيماننا راسخ بعدالة القضية الفلسطينية.. وجهود كبيرة بذلتها الإمارات لدعم الجانب الإنساني في غزة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لدى الإمارات إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وهو أمر تشربناه من تربيتنا وضميرنا العربي والإنساني.

وقال قرقاش خلال جلسة حوارية اليوم الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الإعلام العربي "إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لدعم الجانب الإنساني في غزة".

وأضاف: لا شك أن النظام الدولي مريض.. ويجب أن نعمل على إيجاد صوت عربي أقوى حتى لا تهمش قضايانا، مشيراً إلى أنه منذ السابع من أكتوبر والقضية الفلسطينية هي الحاضر الأول على ملف سياسات الدول العربية.

ولفت قرقاش إلى أن القضية الفلسطينية ليست جديدة، لكن العنف ضد المدنيين أخذ أبعاداً وحشية وغير إنسانية وأن "إسرائيل تفقد حضورها الدولي نتيجة سياساتها".

وأكد "لدينا جميعاً قناعة بأن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب وحل الدولتين أساس استقرار المنطقة.