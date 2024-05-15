10 إرشادات لتأدية "حج آمن" للمسافر الإماراتي

حددت وزارة الخارجية، ضمن صفحة المسافر الإماراتي، مجموعة من النصائح ومعلومات السفر المهمة للمواطنين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، والمتوفرة على موقع الوزارة.

ومن أبرز 10 إرشادات ونصائح، التسجيل في خدمه تواجدي، أخذ الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات قبل السفر، ان يكون جواز السفر صالح لمدة سته أشهر على الأقل، عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء التجوال، الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية.

الاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج ، التأكد من حمل جميع المستندات المطلوبة والأموال التي تحتاجها للسفر، مراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج، الحصول على التصاريح الخاصة بالحج من حملات الحج المعتمدة للدخول إلى مكة المكرمة، والالتزام بمواعيد الوصول المحددة وقوانين الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي للتمكن من تقديم المساعدة في حالات الطوارئ، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.

من جانبها أكدت الحكومة الرقمية على حرص دولة الإمارات على تسهيل سفر المواطنين، وإقامتهم، وحمايتهم من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضهم، لافتة إلى أهمية اتباع الإرشادات الهامة التي توفرها وزارة الخارجية والتي تعينهم وتساعدهم في حالة رغبتهم في السفر للخارج.