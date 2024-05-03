شرطة دبي تنشر دوريات في مختلف التقاطعات خلال الأمطار

نشرت شرطة دبي منذ بداية تقلبات الطقس وهطول الأمطار، أمس، فرقاً ودوريات بمختلف التقاطعات والمناطق، التي تشهد عادة كثافة مرورية، وتجمعات للمياه، ما أسهم في تحقيق انسيابية لحركة السير على مدار اليوم.

وأطلقت عبر منصاتها بالتزامن مع الحالة الجوية، إرشادات للسائقين، شملت ضرورة خفض السرعة أثناء القيادة إلى دون المقررة على الطرق، والحرص على تشغيل الإنارة، حتى يتمكن السائقون الآخرون من رؤية المركبة.

وطالبت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، السائقين الذين تتعرض سياراتهم لأي نوع من الطوارئ بضرورة إيقافها في نقطة آمنة، والترجل منها، لحين وصول المساعدة.

ووجه رجال شرطة دبي المنتشرين ميدانياً، السائقين بالابتعاد عن مناطق تجمعات المياه ضماناً لسلامتهم، وتجنب الوقوف المفاجئ، باستخدام الفرامل بهدوء، مع الحرص على ترك مسافة كافية بين المركبات، لعدم قدرة السيارة على الاستجابة بالفعالية نفسها خلال سقوط الأمطار.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الحالات الجوية غير الاعتيادية التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشداً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعات، وعدم الانشغال بغير الطريق، أو المجازفة بالنزول إلى الأودية بهدف التصوير أو ملاحقة الأمطار لما لهذا من خطورة بالغة. وشدد المزروعي على أهمية الانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة، وذلك لاحتمال تجمع المياه في تلك المناطق، لافتاً إلى ضرورة استعمال إشارات التنبيه حال تعطل المركبة، مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق، لعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية.

وناشد السائقين عدم استعمال إشارات الإنذار الضوئية «الإشارات الجانبية الأربع» إلا في حالة الوقوف الاضطراري، محذراً من أن استعمال هذه الإشارات أثناء سير المركبة يحرم السائق القدرة على استعمالها في حالة الطوارئ القصوى، أو استعمالها في تحديد اتجاه سيره، مطالباً باستعمال ماسحات الزجاج أثناء السير على الطريق، لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة.